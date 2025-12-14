كأس العرب: المغرب يلاحق نهاية مثالية أمام الإمارات والأردن يصطدم بالسعودية منقوصًا

يصطدم المنتخب المغربي بطموح الإمارات في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، غدا الإثنين، في سعيه لإنهاء عام 2025 بشكل مثالي، فيما يخوض الأردن مواجهة صعبة أمام السعودية وسط غياب نجمه يزن النعيمات.

تقف الإمارات بين المغرب وإنهاء عامه المثالي بأفضل طريقة عندما تلاقيه، غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، فيما يتحدى منتخب الأردن نظيره السعودي على الرغم من خسارته جهود نجمه المطلق يزن النعيمات في مواجهة بين فريقين متأهلين إلى مونديال 2026.

على ملعب خليفة الدولي، تطمح الإمارات إلى إضافة منتخب إفريقي آخر إلى لائحة ضحاياها بعدما أقصت في ثمن النهائي الجزائر حاملة اللقب، لكن المهمة لن تكون سهلة ضد منتخب مغربي طامح لمنح بلاده إنجازا جديدا في 2025.

وسيكون التأهل إلى النهائي ومن ثم محاولة الفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2012 هدفا للمغرب الذي تأهل هذا العام إلى نهائيات مونديال 2026، وتوج بلقب كأس العالم للشباب وكأس أمم إفريقيا للمحليين والناشئين.

ويقود طارق السكيتوي منتخبا رديفا في كأس العرب، لكنه استطاع تقديم نفسه بقوة بعد حسم صدارة المجموعة الثانية على حساب السعودية وعمان وجزر القمر، ومن ثم الفوز على سورية في ربع النهائي 1-0.

وقال السكيتوي قبل انطلاق كأس العرب إن فريقه "سيخوض كل مباراة على حدة بأسلوب مختلف، سعيا لبلوغ الدور الثاني ثم تحقيق الهدف الأكبر وهو التتويج باللقب".

وأجرى السكتيوي معسكرين لاختيار تشكيلته التي ضمت "مجموعة مميزة"، وهو احتاج الخميس لخدمات لاعبين بديلين هما منير شويعر ووليد آزارو للفوز على سورية.

وقال آزارو الذي يلعب مع عجمان الإماراتي منذ 2022 "الأمر الأكثر أهمية، بالنسبة للاعبين الأساسيين والبدلاء على حد سواء، هو الحفاظ على التركيز الكامل عند دخول المباراة والحفاظ على مستوى عال، وجميع اللاعبين يدركون ذلك تماما".

ويضم المغرب لاعبين آخرين يلعبان في الإمارات هما طارق تيسودالي (خورفكان) وسفيان بوفتيني (الوصل)، وتحوم الشكوك حول مشاركة الأول بعدما تعرض لإصابة برأسه في مباراة سورية استدعت خروجه في الشوط الأول.

حلم النهائي الأول

بعدما حامت الشكوك حول قدرتها على الذهاب بعيدا بعد خسارتها المباراة الأولى أمام الأردن 1-2، ردت الإمارات بتعادلها مع مصر 1-1 ثم فوزها على الكويت 3-1، لتتأهل إلى ربع النهائي.

وكان الاختبار الأقوى أمام الجزائر في ربع النهائي وقد تخطته بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في مؤشر جيد لما تملكه تشكيلة المدرب الروماني كوزمين أولاريو من إمكانات.

وقال أولاريو "نحن متحمسون. اللاعبون أظهروا شخصية قوية ورائعة، ومنتخب الإمارات استحق هذا العبور إلى نصف النهائي. وأتوقع لعب النهائي، لما لا؟".

وتابع "أظهرنا (أمام الجزائر) أننا منتخب جيد وأتمنى أن نواصل ذلك. أسلوب المغرب يشبه الجزائر وسنحاول تقديم الأفضل كي نذهب إلى أبعد مكان في هذه البطولة".

ويفتقد أولاريو أحد أوراقه الرابحة ماركوس ميلوني للإيقاف، بعدما كان فقد أيضا في دور المجموعات لوان بيريرا وعلاء الدين زهير للإصابة.

خسارة التعمري ضربة قاسية

على ملعب البيت، يلتقي الأردن مع السعودية في مواجهة بين منتخبين متأهلين إلى مونديال الصيف المقبل، لكن حلم "النشامى" ببلوغ النهائي لأول مرة تعرض لضربة قاسية جدا بعدما خسروا نجمهم يزن النعيمات نتيجة تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي خلال الفوز على العراق (1-0) في ربع النهائي.

واعتبر مدرب الفيصلي الأردني السابق والكويت الكويتي حاليا المونتينيغري نيبويشا يوفوفيتش، أنه "من الصعب استبدال النعيمات، هو لاعب مهم بالنسبة للأردن وللمدرب (المغربي) جمال السلامي، وغيابه سيكون مؤثرا بصورة كبيرة".

وأضاف "النعيمات من فصيلة النجوم، وهؤلاء اللاعبون ليسوا كثر في أي فريق أو حتى منتخب، لذلك أتمنى له العودة السريعة للملاعب واستكمال مشواره بالنجاح نفسه".

ويفتقد الأردن أصلا في هذه البطولة خدمات نجمين مؤثرين آخرين هما موسى التعمري (رين الفرنسي) ويزن العرب (سيول الكوري الجنوبي) بسبب إقامة كأس العرب البطولة خارج أيام فيفا.

وقال مدافع الأردن، محمد أبو حشيش، إنه "وصلنا إلى نصف النهائي عن جدارة واستحقاق وليس بالصدفة... في مباراة السعودية أتمنى أن نكون على الموعد وأن نقدم أداء يليق بالمنتخب الأردني".

ومن المحتمل أن يستعين سلامي بالشاب عودة الفاخوري لتعويض النعيمات، ليشكل المثلث الهجومي مع محمود مرضي وعلي علوان هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بصفوف مكتملة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رونارد، الذي يطمح لمنح "الأخضر" لقبه الثالث في البطولة (توج بها عامي 1998 و2002).

ويعوّل "الأخضر" بشكل خاص على محمد كنو الذي سجل 3 أهداف، وسالم الدوسري وفراس البريكان.

وتبادل المنتخبان الفوز في آخر مباراتين رسميتين ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، ففازت السعودية ذهابا 2-0 في عمان والأردن إيابا 2-1 في الدمام.

وتعليقا على مباراة نصف النهائي، قال رونار إنه يعرف "جيدا قوة الأردن... سيكون خصما صعبا وسنحلّل أداءه بدقة من أجل الفوز".

بالنسبة لكنو الذي سجل هدف الفوز على فلسطين 2-1 في ربع النهائي قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الإضافي الثاني، لقد "حضرنا إلى الدوحة لحصد اللقب، بالتالي كان الأهم أمام منتخب فلسطين حصد بطاقة التأهل... سنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا بها لتفاديها في مواجهة نصف النهائي".