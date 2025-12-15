مدرب ريال مدريد يهاجم التحكيم بعد فوز صعب لفريقه

شدد ألونسو "حققنا فوزا ثمينا في ملعب صعب أمام فريق تنافسي يلعب بإيقاع عال، سجلنا هدفين، واستقبلنا هدفا من خطأ وحيد للمدافع الشاب بالديبيناس".

هاجم مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، التحكيم بعد فوز صعب لفريقه على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

وقال ألونسو عبر موقع ناديه الرسمي إن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأضاف "لقد مر فينيسيوس بسرعة من المدافع، وتعرض لاحتكاك، أنا متفاجئ للغاية لعدم توجه الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (فار)".

وتابع "على الرغم من ذلك لم يلجأ حتى إلى تقنية الفيديو المساعد في تلك اللعبة، ومع ذلك، لا يفاجئنا الأمر وسنمضي قدما".

وأشار إلى أنه "قدمنا أداء سيئا في المباراة الماضية أمام سيلتا فيغو، وافتقرنا إلى الكثير من الأمور المطلوبة في كل مباراة، فالاستمرارية والأداء القوي مطلوبان بشدة في مسيرتنا بالدوري، لأن المشوار طويل".

وشدد "يجب ألا ننسى هذا الدرس، ونواصل العمل بجدية، لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ولعبنا أمام ألافيس وسط ظروف صعبة نتيجة كثرة الغيابات، وهناك أمور عديدة بحاجة لتحسينها".

وختم ألونسو بالقول، إن "فوزا واحدا لا يكفي، تنتظرنا مباراتين قبل عطلة عيد الميلاد، علينا أن نفوز في مباراة الكأس يوم الأربعاء، والمباراة الأخيرة لنا هذا العام على ملعبنا أمام إشبيلية في الدوري".