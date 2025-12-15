منتخب مصر يسعى إلى إنهاء سوء الحظ في كأس أمم إفريقيا

يحمل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (33 عاما)، أحلام الجماهير المصرية في الفوز باللقب القاري المرموق على عاتقه، حيث يأمل في تجاوز أدائه الباهت مع الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، واستعادة بريقه مجددا مع منتخب بلاده.

عقب صعوده للنهائي مرتين خلال النسخ الأربعة الأخيرة للبطولة، يسعى منتخب مصر لكسر سوء الحظ الذي ظل يلازمه في الفترة الأخيرة، وذلك حينما يشارك بالنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، أملا في تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا باللقب.

ويبحث المنتخب المصري عن التتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 16 عاما، خلال مشاركته في نسخة أمم إفريقيا 2025، التي تجرى في المغرب خلال الفترة من 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025 حتى 18 كانون الثاني/ يناير 2026.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات منتخب مصر الذي يشارك في أمم إفريقيا للمرة الـ27 كأكثر المنتخبات ظهورا بالبطولة، في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب إفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

وسبق لمنتخب مصر، الفائز بأمم إفريقيا أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، مواجهة منافسيه الثلاثة بالمجموعة في المسابقة القارية من قبل.

وستكون هذه هي المواجهة الرابعة لمنتخب (الفراعنة) ضد منتخب جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، حيث كانت المواجهة الأولى في دور المجموعات لنسخة عام 1996، عندما التقى المنتخبان في مباراة قوية انتهت بفوز المنتخب العربي بهدف نظيف في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية.

أما المواجهة الثانية، فجاءت في نهائي نسخة 1998، الذي أقيم في بوركينا فاسو. في تلك المباراة، تألق المنتخب المصري بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، وفاز 2-0، ليحصد اللقب ويتوج بالكأس للمرة الرابعة في تاريخه آنذاك.

وجاءت المواجهة الثالثة والأخيرة بعد 21 عامًا، وتحديدا في دور الـ16 من نسخة عام 2019 التي استضافتها مصر، وفي هذه المباراة، تغلبت جنوب إفريقيا 1-0 لتقصي أصحاب الأرض من البطولة بشكل مفاجئ وتصعد لدور الثمانية.

في المقابل، يواجه المنتخب المصري نظيره الأنجولي في أمم إفريقيا للمرة الثالثة، بعدما فاز 2-1 في المباراتين الوحيدتين اللتين أقيمتا بين المنتخبين في البطولة، حيث كانت الأولى في مرحلة المجموعات للبطولة عام 1996 في جنوب إفريقيا، والثانية في دور الثمانية لنسخة عام 2008 بغانا.

كما يستعد منتخب مصر لمواجهته الثالثة أيضا مع منتخب زيمبابوي في المسابقة، حيث كان اللقاء الأول بدور المجموعات لنسخة عام 2004 في تونس، وانتصر الفراعنة 2-1، قبل أن يجددوا تفوقهم مرة أخرى في الدور ذاته بالبطولة عام 2019، حينما فازوا 1-0 في المباراة الافتتاحية لتلك النسخة.

ويرغب الفريق في تحقيق نتائج أفضل من التي حققها بالنسخة الوحيدة لأمم إفريقيا التي استضافتها المغرب عام 1988، حينما ودع المسابقة، التي كانت تجرى بمشاركة 8 منتخبات في ذلك الوقت، من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه آنذاك، عقب خسارته أمام الكاميرون وتعادله مع نيجيريا وفوزه على كينيا.

ويأمل منتخب مصر في ارتقاء منصة التتويج بالبطولة مجددا، بعدما خسر أمام الكاميرون نهائي نسخة 2017 بالجابون، ثم نهائي نسخة 2021 في الكاميرون أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح، ويبدو الفريق حاليا في أفضل حالاته تحت قيادة مديره الفني المحلي حسام حسن، الذي تولى المسؤولية في شباط/ فبراير 2024 خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته عقب خروج الفريق من دور الـ16 لنسخة المسابقة الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتحسنت نتائج المنتخب المصري مع حسام حسن، وهو ما ساهم في تقدمه في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يحتل حاليا المركز الـ34 عالميا والثالث إفريقيا.

واكتسب منتخب مصر قوة دفع لا بأس بها قبل مشاركته في أمم إفريقيا، بعدما تأهل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتصدر صلاح، الذي يحمل شارة قيادة المنتخب المصري، قائمة هدافي الجيل الحالي لمنتخب الفراعنة، حيث أحرز 63 هدفا في 108 مباريات دولية، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، خلف حسام حسن (المتصدر).

كما يعتبر مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، من بين أبرز لاعبي منتخب مصر الذين يجب متابعتهم في البطولة، حيث يسعى صاحب الـ26 عاما، لإثبات مؤهلاته الفنية خلال المنافسة، وإبراز حسه التهديفي، في ظل إجادته اللعب كجناح أيسر وكمهاجم صريح، يمتاز بسرعته، ومراوغاته الرائعة، فضلا عن إمكانية اختراقه دفاع المنافس بسهولة ومهارة.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة، مجموعة متجانسة من العناصر المحترفة سواء بأوروبا والوطن العربي، وكذلك اللاعبين المحليين في أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وانتزع المنتخب المصري بطاقة الصعود لأمم إفريقيا 2025، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وحصل منتخب مصر على 14 نقطة خلال مسيرته في المجموعة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل هجومه 12 هدفا، فيما تلقى دفاعه هدفين فقط، بينما يعد محمود حسن تريزيغيه هدافه في التصفيات برصيد 4 أهداف.

ويعتبر منتخب مصر هو كبير القوم في كأس الأمم الإفريقية، في ظل امتلاكه أكثر من رقم قياسي في البطولة، بخلاف كونه البطل التاريخي للبطولة والأكثر مشاركة في المسابقة، فخلال 26 نسخة سابقة تواجد بها في النسخ الـ34 الماضية، كان هو المنتخب الأكثر خوضا للقاءات بـ111 مباراة، وهو الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ البطولة بـ60 فوزا، فيما حقق 24 تعادلا وتلقى 27 خسارة.

كما يمتلك منتخب مصر أعلى حصيلة تهديفية في المسابقة بـ175 هدفا، بفارق 23 هدفا أمام أقرب ملاحقيه منتخب كوت ديفوار، بينما تلقت شباكه 97 هدفا.

المنتخب المصري هو الوحيد بين منتخبات القارة السمراء الذي توج بثلاثة ألقاب متتالية في أمم إفريقيا، في أعوام 2006 و2008 و2010، علما بأنه صاحب أكبر عدد من المباريات المتتالية دون خسارة، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 25 مباراة متتالية، بالتحديد منذ الخسارة 1-2 أمام الجزائر بدور المجموعات لنسخة 2004، حتى الهزيمة بالنتيجة ذاتها أمام الكاميرون بنهائي نسخة 2017 في الجابون.

ومما لا شك فيه أن الكرة المصرية هي الأعرق بين جميع البلدان الإفريقية، حيث تأسس اتحاد الكرة المصري عام 1921، وانضم إلى "فيفا" عام 1923، وكان ضمن مؤسسي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عام 1957.

وخاض منتخب مصر مباراته الدولية الأولى في 28 آب/ أغسطس 1920 ضد منتخب إيطاليا، حيث خسر أمامه 1-2، لتتوالى بعدها لقاءاته الدولية، حيث حقق أكبر انتصار في تاريخه على حساب منتخب لاوس، بعدما تغلب عليه 15-0 في تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، بينما جاءت هزيمته الأثقل أمام المنتخب الإيطالي، الذي خسر أمامه 3-11 في حزيران/ يونيو 1928.

وكان منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في كأس العالم، بعدما تواجد في مونديال 1934 بإيطاليا، قبل أن يظهر في العُرس العالمي الكبير مجددا في نسختي 1990 بإيطاليا و2018 في روسيا، لكنه عجز خلال مشاركاته الثلاث في تحقيق أي انتصار، حيث حقق تعادلين ونال 5 هزائم.

وظهر المنتخب المصري في كأس القارات عامي 1999 بالمكسيك و2009 في جنوب إفريقيا، حيث حقق في مبارياته الست التي خاضها بالبطولة فوزا تاريخيا على إيطاليا، وتعادل في لقاءين وتكبد 3 هزائم.

وحقق منتخب الفراعنة العديد من الإنجازات والألقاب الأخرى بخلاف ألقابه السبعة في كأس الأمم الإفريقية، حيث نال ذهبية الألعاب الإفريقية مرتين، وذهبية الألعاب العربية 4 مرات، وتوج بكأس العرب وذهبية ألعاب البحر المتوسط مرة وحيدة.

يعد قائد الفريق السابق أحمد حسن هو الأكثر خوضا للقاءات الدولية مع منتخب مصر بـ184 مباراة، فيما يتصدر حسام حسن قائمة الهدافين التاريخيين للفريق بـ68 هدفا.

ويلعب منتخب مصر مبارياته الثلاث في دور المجموعات بالبطولة على ملعب (أدرار) في مدينة أغادير، حيث يفتتح لقاءاته بمواجهة منتخب زيمبابوي في 22 كانون الأول/ ديسمبر، ثم يلتقي مع منتخب جنوب إفريقيا بعدها بأربعة أيام، ويختتم لقاءاته في الدور الأول أمام منتخب أنجولا في 29 من ذات الشهر.