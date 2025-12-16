إسماعيل الفتح حكما لنهائي كأس إنتر كونتيننتال

يقود الحكم إسماعيل الفتح، مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي في نهائي بطولة كأس إنتر كونتيننتال، غدا الأربعاء، على ملعب (أحمد بن علي) بالعاصمة القطرية الدوحة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، تعيين الأميركي ذو الأصول المغربية إسماعيل الفتح، حكما لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنغو البرازيلي في نهائي بطولة كأس إنتر كونتيننتال، غدا الأربعاء، على ملعب (أحمد بن علي) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الإتحاد المصري لكرة القدم عبر مركزه الاعلامي أن لجنة الحكام بفيفا اختارت أيضا الثنائي المصري أمين عمر ومحمود أبو الرجال ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لكأس إنتر كونتيننتال.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أن "الطاقم يقوده الأميركي صاحب الأصول المغربية إسماعيل الفتح، ومعه أمين عمر حكماً رابعاً ومحمود أبو الرجال حكماً مساعداً احتياطيا".