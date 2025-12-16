بطولة إنجلترا: إصابة دوكو تُبعده عن مانشستر سيتي حتى العام الجديد

قبيل مواجهة برنتفورد، الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، قال غوارديولا إن دوكو سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع.

قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه سيفتقد للجناح البلجيكي جيريمي دوكو حتى بداية العام الجديد.

وتعرض دوكو لإصابة في الساق الأسبوع الماضي، وغاب عن الفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

وقبيل مواجهة برنتفورد، الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، قال غوارديولا إن دوكو سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وعندما سُئل عن موعد عودته المتوقعة، أجاب المدرب الإسباني: "جيريمي سيغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وربما يعود مع بداية العام الجديد أمام سندرلاند".

ويُشكّل غياب دوكو ضربة كبيرة لغوارديولا، في ظل أفضل فترات اللاعب مع النادي منذ انضمامه إليه قادما من رين الفرنسي في عام 2023.

وسجّل ابن الـ23 عاما ثلاثة أهداف، مع خمس تمريرات حاسمة، ليقدّم أفضل مؤازرة للمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي يقدم موسما رائعا آخر.

وبالإضافة إلى مباراة برنتفورد على ملعب الاتحاد، يغيب دوكو عن المباراتين أمام وست هام في 20 الجاري، ثم أمام نوتنغهام فوريست في 27 منه، في الدوري الإنكليزي.

وتُشكّل مباراة سندرلاند، في اليوم الأول من العام الجديد، الموعد المرجح لعودة دوكو.

وفي ظل غيابه، من المرجح أن يُمنح البرازيلي سافينيو الفرصة لاستعادة موقعه في التشكيلة، الذي خسره في الأسابيع الأخيرة.