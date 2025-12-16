كأس القارات: سان جرمان لمنح فرنسا لقبها الأول على حساب فلامنغو وفيليبي لويس

صحيح أن مباراة الأربعاء ستكون الأولى رسميًا بين الفريقين، إلّا أنهما تواجها سابقًا أربع مرات وديًا، وأولها في تشرين الأول/أكتوبر 1975، حين كان الفريق البرازيلي بقيادة نجمه زيكو في جولة أوروبية، وخرج منتصرًا من بارك دي برانس (2-0).

بعدما خسر نهائي النسخة الأولى من مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة على يد تشلسي الإنجليزي (0-3) في 13 تموز/يوليو الماضي، يأمل باريس سان جرمان أن يهدي فرنسا لقبها الأول في كأس القارات، حين يتواجه الأربعاء مع فلامنغو البرازيلي ومدربه فيليبي لويس، على ملعب أحمد بن علي في الريان شرق الدوحة.

وقبل يومين من مباراة كأس التحدي التي فاز بها فلامنغو، بطل كوبا ليبرتادوريس، على بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، بثنائية نظيفة، السبت، على ملعب أحمد بن علي أيضًا، تمنى المدرب الإسباني لسان جرمان، لويس إنريكي، ألّا يواجه الفريق البرازيلي الذي مرّ أيضًا بكروز أسول المكسيكي، بطل الكونكاكاف، بالفوز عليه (2-1) على كأس ديربي الأميركيتين.

وقال إنريكي، الذي قاد الموسم الماضي سان جرمان للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا: "أُفَضِّل بيراميدز الذي لا أعرفه، والذي بإمكانه بالتأكيد الفوز علينا أيضًا، لكني أفضل ألّا نواجه فلامنغو، هذا أمر واضح بالنسبة لي".

ورغم إطلاق مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة بمشاركة 32 فريقًا، أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على كأس القارات، التي انطلقت عام 1960 وبقيت تجمع بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية حتى 2004، قبل إطلاق مونديال الأندية بحلته القديمة، التي استمرت حتى 2023 بمشاركة ستة أندية.

صحيح أن سان جرمان ليس الفريق الفرنسي الأول الذي يحرز دوري أبطال أوروبا، إذ سبقه إلى ذلك غريمه مرسيليا عام 1993، حين فاز في النهائي على الكبير ميلان الإيطالي برأسية بازيل بولي، لكن النادي المتوسطي حُرِم من خوض كأس القارات بسبب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات، التي تسببت بتجريده من لقب الدوري الفرنسي لعام 1993، وحُرم من خوض دوري الأبطال للموسم التالي، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس القارات.

"إنهم فريق رائع"

ولن تكون المواجهة الرسمية الأولى بين سان جرمان وبطل كأس القارات لعام 1981 سهلة على الإطلاق، إذ إن الفريق البرازيلي قادم من موسم رائع بقيادة ابن الأربعين عامًا، فيليبي لويس، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني وتشلسي سابقًا، الذي توج مع الفريق بخمسة ألقاب منذ تسلمه مهمة الإشراف عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2024، من دون احتساب كأس التحدي وديربي الأميركيتين، اللذين يدخلان في حسابات الألقاب الرسمية.

وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، تغلب فلامنغو على مواطنه بالميراس، وأحرز كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، ثم تُوِّج بعدها بأربعة أيام بطلًا للدوري البرازيلي للمرة الثامنة.

وعلّق إنريكي على ذلك بالقول: "نعم، نعم، لقد شاهدتهم. لم نحللهم بشكل معمق، لكننا نعرفهم. رأيناهم في مونديال الأندية هذا الصيف. إنهم فريق رائع يتمتع بالجودة، وخبرة اللاعبين، ومدرب رائع".

وتأهل سان جرمان مباشرة إلى النهائي، خلافًا لفلامنغو الذي خاض مباراتين للوصول إلى مواجهة اللقب.

وبعدما اكتفى بالتعادل السلبي على أرض أتلتيك بلباو الإسباني في دوري أبطال أوروبا، تغلب سان جرمان على مضيفه متز (3-2) في الدوري المحلي، ليبقى على بُعد نقطة من مفاجأة الموسم لنس المتصدر.

وأعلن إنريكي، الثلاثاء، أن قائد الفريق، البرازيلي ماركينيوس، الذي تعافى من إجهاد عضلي في الورك، بات "جاهزًا" للمشاركة، من دون أن يحسم مسألة مشاركته أساسيًا أمام فلامنغو.

وشهدت تشكيلة فريق العاصمة الفرنسية عودة ديزيريه دويه، السبت الماضي، عندما سجّل هدفًا في مرمى متز.

عاد فلامنغو إلى الملعب ذاته في آب/أغسطس 1979، وردّ سان جرمان اعتباره بالفوز بثلاثة أهداف للويس فرنانديس، وبرنار بورو، وجان فرنسوا بيلتراميني، مقابل هدف لزيكو، لكن الفوز في المواجهة التالية كان للبرازيليين في دورة بيرسي الودية داخل قاعة (3-1).

وفي المواجهة الأخيرة بينهما، في تموز/يوليو 1991، تعادل الفريقان (1-1) على بارك دي برانس، وحسم فلامنغو اللقاء بركلات الترجيح (3-1).

ويأمل فلامنغو إنهاء السيطرة الأوروبية على المسابقة بكافة أشكالها وصيغها، ومنح أميركا الجنوبية لقبها الأول منذ 2012، حين أحرزه مواطنه كورنثيانز على حساب تشلسي.

لكن فيليبي لويس يدرك أن "باريس سان جرمان هو أفضل فريق في العالم. أثبت ذلك بإحرازه دوري أبطال أوروبا"، مضيفًا: "يشاركون في هذه البطولة لأنهم الأفضل، وسنحاول، بكل تواضع ممكن، أن نفوز وندخل التاريخ".