جوائز "الأفضل": تعرفوا على اللاعبين والمدربين المتوّجين وأجمل هدفين

تأتي هذه الجوائز الفردية في ختام موسم متقلب للإسبانية، التي خسرت الموسم الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس أوروبا.

فاز نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، عثمان ديمبلي، بجائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال حفل أقيم في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء.

وسبق لديمبلي (28 عاما) أن فاز بجائزة الكرة الذهبية في أيلول/ سبتمبر للمرة الأولى في مسيرته، ليتوّج موسما استثنائيا قاد خلاله سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي ودوري أبطال اوروبا.

وقال ديمبلي خلال الحفل الذي أقيم عشية المباراة النهائية لكأس القارات التي تجمع سان جيرمان بطل أوروبا وفلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب أحمد بن علي في الريان "أردت أن أشكر زملائي في الفريق. العمل الجاد يؤتي ثماره، لقد كان عاما رائعا بالنسبة لي، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

وسجل نجم بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني الذي كان عضوا في تشكيلة المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، 35 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، مسهما بإحراز سان جيرمان لثنائية محلية (الدوري والكأس) بالإضافة إلى لقب أوروبي هو الأول في تاريخ النادي.

واختير مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، أفضل مدرب للرجال، متفوقا على نظيريه الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة بطل اسبانيا والهولندي ارنه سلوت مدرب ليفربول بطل إنجلترا.

بدورها، فازت لاعب وسط برشلونة الإسباني أيتانا بونماتي بجائزة الأفضل عند السيدات.

وتُوجت بونماتي (27 عاما) بلقب أفضل لاعبة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حصلت أيضا على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثالثة تواليا في الخريف الماضي.

وفازت مدربة المنتخب الإنجليزي، الهولندية سارينا ويغمان بجائزة أفضل مدربة بعد فوزها الصيف الماضي مع إنجلترا بكأس أوروبا للمرة الثالثة في مسيرتها.

وفي فئة حراسة المرمى، فاز الإيطالي جانلويجي دوناروما المنتقل الى مانشستر سيتي الإنجليزي بعد مساعدته سان جيرمان على الفوز بدوري الأبطال، بالجائزة المخصّصة للرجال، أما الإنجليزية هانا هامبتون فتوجت لدى السيدات.

وفاز الأرجنتيني سانتياغو مونتييل بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف بعد مقصيته الرائعة من خارج منطقة الجزاء مع فريقه إنديبندينتي خلال مباراة في الدوري الأرجنتيني.

بدورها، فازت المكسيكية ليزبيث أوفال بجائزة "مارتا" لأجمل هدف خلال مباراة لفريقها تيغريس المكسيكي أمام غوادالاخارا في الدوري المحلي.

وتم اختيار الفائزين عبر تصويت من الجماهير، وممثلي وسائل الإعلام، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية.