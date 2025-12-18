في نهائي مثير: المغرب يتوّج بكأس العرب بعد فوزه على الأردن بثلاثية مقابل هدفين

حصد المنتخب المغربي بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، بعد فوزه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نهائي مثير حُسم خلال الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي 2-2.

توّج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة نهائي مثيرة جرت على استاد "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين بهدفين لكل منهما، إذ افتتح المنتخب المغربي التسجيل بعد 4 دقائق على بداية المباراة بواسطة لاعبه أسامة طنان، ثم في الدقيقة 48 أدرك اللاعب علي علوان هدف التعادل للمنتخب الأردني، ثم عاد اللاعب نفسه لقلب تأخر منتخب بلاده إلى تقدم بهدف ثان، وفي الدقيقة 87 تمكن منتخب المغرب من العودة إلى المباراة بهدف التعادل الذي أحرزه اللاعب عبد الرزاق حمد الله.

وانتقل المنتخبان إلى شوطين إضافيين لحسم المباراة، إذ أن الأول انتهى من دون أي تغيير على نتيجة المباراة، ثم خلال الشوط الثاني الإضافي وتحديدا في الدقيقة 100 عاد اللاعب عبد الرزاق حمد الله لحسم المباراة بهدف ثان لصالح منتخب "أسود الأطلس".

وكان المنتخب الأردني قد وصل إلى النهائي بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء، بينما تأهل المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي السياق، ألغيت مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على استاد خليفة الدولي، وذلك بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0، إذ أعلن حكم المباراة صعوبة انطلاق الشوط الثاني بسبب هطول الأمطار بكثافة وتجمع المياه في أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس.

تشكيلة الأردن: يزيد أبو ليلى، سعد الروسان، عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، عصام السميري، عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمد شرارة، علي علوان، محمود المرضي.

تشكيلة المغرب: مهدي بنعبيد، سفيان بوفتي، مروان سعدان، محمد بولوكسوت، حمزة الموساوي، محمد ربيع حريمات، أنس باش، أسامة طنان، أمين زحزوح، وليد أزارو، كريم البركاوي.

تغطية مباشرة:

مجريات الشوط الأول:

18:00: انطلاق صافرة بداية المباراة

دقيقة 4: منتخب المغرب يتقدم بهدف من تسديدة بعيدة من منتصف الملعب من قدم اللاعب أسامة طنان.

دقيقة 4: إصابة حارس مرمى الأردن يزيد أبو ليلى إثر محاولة تصديه لكرة الهدف.

مجريات الشوط الثاني:

دقيقة 48: منتخب الأردن يدرك هدف التعادل برأسية اللاعب علي علوان بعد كرة عرضية داخل صندوق مرمى المغرب.

دقيقة 65: ضربة جزاء لصالح منتخب الأردن بعد مراجعة تقنية الفيديو "الفار" إثر ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي المغرب داخل صندوق مرماه.

دقيقة 67: الأردن يقلب تأخره بالتقدم بهدف ثان في شباك المغرب من ضربة جزاء نفذها اللاعب علي علوان مجددا.

دقيقة 86: المغرب يقتنص هدف التعادل بعد ركلة ركنية لتصل الكرة إلى قدم اللاعب البديل عبد الرزاق حمد الله ويسكنها في مرمى الأردن، إذ ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل ثم احتسبه بعد مراجعته من قبل طاقم التحكيم بتقنية الفيديو "الفار".

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين بهدفين لكل منهما، وانتقالهما لخوض شوطين إضافيين للحسم بينهما.

مجريات الشوط الأول الإضافي:

دقيقة 91: الأردن يحرز هدفا ثالثا، قبل أن يلغيه حكم المباراة بسبب ملامسة الكرة يد مسجله اللاعب مهند أبو طه قبيل تسديدها.

دقيقة 100: المغرب يتقدم بهدف ثالث أحرزه اللاعب عبد الرزاق حمد الله مجددا بعد تلقيه كرة داخل صندوق مرمى الأردن.

مجريات الشوط الثاني الإضافي:

دقيقة 118: بطاقة صفراء للاعب منتخب الأردن رجائي عايد بعد عرقلة أحد لاعبي منتخب المغرب.