أمم إفريقيا: المغرب يحقق الأهم في مستهل حملته نحو اللقب الثاني في تاريخه

أمام 60,880 متفرج، حقّق المنتخب المغربي، الساعي إلى لقبه الثاني منذ 50 عامًا، وتحديدًا منذ 1976 في إثيوبيا، الأهمّ بكسبه النقاط الثلاث، وتفادي تكرار سقوطه في فخّ التعادل في مباراته الافتتاحية لنسخة 1988 على أرضه أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1.

حقّق المنتخب المغربي الأهمّ في مستهلّ حملته نحو التتويج بلقب ثانٍ، بفوزه على جزر القمر 2-0، الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، في المباراة الافتتاحية للنسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، المقامة في المملكة حتى 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

وسجّل مهاجم ريال مدريد الإسباني، إبراهيم عبد القادر دياس (55)، والبديل مهاجم أولمبياكوس اليوناني، أيوب الكعبي (74)، الهدفين.

وتلتقي مالي مع زامبيا، الإثنين، في الدار البيضاء، في ختام الجولة الأولى.

وأمام 60,880 متفرج، حقّق المنتخب المغربي، الساعي إلى لقبه الثاني منذ 50 عامًا، وتحديدًا منذ 1976 في إثيوبيا، الأهمّ بكسبه النقاط الثلاث، وتفادي تكرار سقوطه في فخّ التعادل في مباراته الافتتاحية لنسخة 1988 على أرضه أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها، لكن استحواذه كان عقيمًا، ولم يشكّل أيّ خطورة على مرمى الحارس يانيك باندور، باستثناء حصوله على ركلة جزاء أهدرها سفيان رحيمي (11).

واستمرت معاناة أسود الأطلس في الشوط الثاني حتى منحهم دياس التقدّم، ثم أمّن الكعبي الفوز بهدف ثانٍ رائع بتسديدة أكروباتية.

وهو الفوز الرابع للمغرب على جزر القمر في خمس مواجهات بينهما مقابل تعادل واحد، والثاني في العرس القاري بعد الأوّل في نسخة الكاميرون 2022 بثنائية نظيفة أيضًا.

وبدا واضحًا تأثّر المنتخب بغياب قائده أشرف حكيمي الذي جلس على دكّة البدلاء، بعدما قرّر المدرب وليد الركراكي عدم المجازفة بإشراكه لتعافيه للتوّ من إصابة بالتواء في كاحل قدمه اليسرى، خلال مباراة مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي ضد ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (1-2) في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وفي غيابه، استعاد المخضرم العائد رومان سايس شارة القائد، لكنه لم يستمرّ طويلًا في الملعب، إذ ترك مكانه لجواد الياميق بسبب إصابته (19).

وقال الركراكي: "مباراة الافتتاح دائمًا صعبة. لم نكن حاضرين في المنطقة في الشوط الأول، لكن في الثاني صححنا أخطاءنا وسجّلنا هدفين، وهذا فأل جيّد".

أما دياس، أفضل لاعب في المباراة، فقال: "أعتقد أننا لعبنا جيدًا. الأهمّ هو الفوز واللعب الجماعي وزملائي منحوني الفرصة لتقديم هذا المستوى".

وحصل دياس على ركلة جزاء إثر عرقلته من المدافع إياد محمد، فانبرى لها رحيمي، لكن حارس المرمى باندور تصدّى لها (11).

وأهدر نائل العيناوي فرصة هزّ الشباك من مسافة قريبة مرّت بمحاذاة القائم الأيمن (49).

ونجح دياس في افتتاح التسجيل إثر تلقيه كرة من مزراوي داخل المنطقة، فسددها بيمناه داخل المرمى على يمين الحارس باندور (55).

وأنقذ ياسين بونو مرماه من هدف محقّق بتصدّيه لانفراد المهاجم رفيقي سعيد (59).

وحذا حذوه باندور بتصدّيه لتسديدة نصير مزراوي من خارج المنطقة، فتهيأت أمام الياميق الذي سدّدها من مسافة قريبة، فتصدى لها الحارس مجددًا (63).

ودفع الركراكي بأيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي مكان رحيمي وأوناحي (65)، ونجح الأول في تأمين انتصار أسود الأطلس بعد تسع دقائق بهدف رائع، عندما تلقى كرة عرضية من المدافع الأيسر أنس صلاح الدين، فتابعها بيسراه بتسديدة أكروباتية على يمين الحارس (74).