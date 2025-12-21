حسام حسن: صلاح متحمّس وسيُثبت نفسه في أمم إفريقيا

أكد مدرب منتخب مصر، حسام حسن، أن معنويات محمد صلاح مرتفعة رغم أزمته مع ليفربول، مشيرًا إلى أن نجم "الفراعنة" سيقدّم بطولة قوية في كأس أمم إفريقيا، معبّرًا عن دعمه الكامل له.

أكد مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، حسام حسن، اليوم الأحد، أن معنويات قائد "الفراعنة" ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، "عالية، وسيعود أقوى".

وقال حسن في مؤتمر صحافي عشية مواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا: "معنويات صلاح في التدريبات عالية جدًّا، وكأنه في بداياته الأولى مع المنتخب، وأرى أنه سيقدّم بطولة كبيرة مع بلاده".

وأضاف: "أشعر أن لديه حافزًا كبيرًا جدًّا. صلاح أيقونة وسيظل كذلك، وهو من أفضل اللاعبين في العالم، وأنا أسانده في كل ما يفعله"، في إشارة إلى خلافه مع مدربه الهولندي في ليفربول، آرنه سلوت.

وكان صلاح قد دخل في صدام مع سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، ليخرج قائد منتخب مصر بتصريحات عقب التعادل مع ليدز يونايتد، قال فيها إن علاقته بمدربه "مقطوعة"، وإنه يشعر بأن النادي "ألقاه تحت الحافلة" وحمّله مسؤولية النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

واصل سلوت استبعاد محمد صلاح، بعدما سافر بدونه إلى إيطاليا لملاقاة إنتر ميلان في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعيده إلى القائمة لاحقًا، حيث شارك كبديل في الفوز على برايتون (2-0) ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع الهدف الثاني لصاحب الثنائية الدولي أوغو إيكيتيكيه.

وقال حسام حسن: "لا أعتبر ما حدث له أزمة، فهذه أمور تحدث عادة بين اللاعبين والجهاز الفني. كان هناك تواصل معه منذ البداية عبر الهاتف، وجلست معه عندما التحق بمعسكر المنتخب، وتركيزه منصبٌّ كليًا على البطولة".

وأوضح حسن أن "صلاح كلّما تراجع مستواه مع فريقه، يستعيد قوته مع المنتخب ويصبح أفضل من السابق، سواء في التسجيل أو صناعة الأهداف، ثم يعود إلى ليفربول أكثر قوة".

وأضاف: "هو بحاجة إلى الفوز بالكأس، من خلال مساعدتنا ومساعدة نفسه".

وحظي صلاح بدعم واسع من نجوم مصر السابقين، الذين عبّروا عن ثقتهم في قدرته على العودة وتقديم مستواه المعهود خلال البطولة في المغرب.