مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي مع ريال مدريد في عام واحد

أعرب الفرنسي، كيليان مبابي، عن فخره بمعادلة رقم مثله الأعلى، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيله 59 هدفًا مع ريال مدريد في عام واحد، وذلك خلال الفوز على إشبيلية (2-0)، السبت، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل مبابي، في عيد ميلاده السابع والعشرين، هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 أمام إشبيلية، معادلًا الرقم القياسي الذي حققه رونالدو في عام 2013.

وقال مبابي لتلفزيون ريال مدريد: "إنه يوم مميز لأنه يصادف عيد ميلادي، وكنت دائمًا أقول إنّ اللعب في يوم ميلادي بقميص ريال مدريد، النادي الذي أحلم به، سيكون حلمًا تحقق".

وأضاف: "كان الهدف إنهاء العام بنتيجة إيجابية، وتحقيق الرقم القياسي أمر مذهل. أن أفعل ما فعله كريستيانو، مثلي الأعلى، أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد وأحد عظماء كرة القدم في العالم، فهذا شرف كبير لي".

ويعاني ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو هذا الموسم، لكن مبابي كان اللاعب الأبرز، إذ سجل 29 هدفًا في 24 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وتُوّج المهاجم بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وبلقب هدّاف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، ويتصدّر ترتيب الهدافين في الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا.

واعترف مبابي بأنه كان يعلّق صور النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في غرفته عندما كان طفلًا، وأن حلمه كان التوقيع مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان.

واحتفل مبابي بهدفه أمام إشبيلية بتقليد احتفال رونالدو الشهير بالقفزة والصيحة الخاصة به.

وأضاف مبابي: "إنه فخر لي، أردت أن أوجه له تحية لأنه كان دائمًا لطيفًا معي، وكان يحدثني عن مدريد وكيفية التأقلم هنا وكل شيء. الآن أنا سعيد بتسجيل الأهداف لريال مدريد والفوز بالمباريات".

وتابع: "(الاحتفال) كان من أجله. عادةً لدي احتفالي الخاص، لكن أردت أن أشاركه معه اليوم. كان مثلي الأعلى عندما كنت طفلًا، والآن تربطني به علاقة جيدة، إنه صديق".

سجل رونالدو 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد ليصبح الهداف التاريخي للنادي، فيما وصل مبابي الآن إلى 73 هدفًا في 83 مباراة.