أمم إفريقيا: ماذا قال مدرب منتخب مصر بعد الفوز في باكورة مبارياته؟

حسام حسن: "منتخب مصر سيطر على المباراة بشكل كامل على مدار شوطيها، وأن الجهاز الفني واللاعبين خرجوا بالعديد من الدروس المستفادة بسبب سيناريو اللقاء".

عبر المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، عن سعادته بالفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 كانون الثاني/ يناير المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقلب منتخب مصر تأخره 0-1 أمام زيمبابوي في الشوط الأول، إلى انتصار في اللحظات الأخيرة 2-1، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، ليتقاسم صدارة ترتيب المجموعة مع منتخب جنوب إفريقيا، الذي فاز بالنتيجة نفسها على منتخب أنغولا في ذات الجولة.

وقال حسام حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن لاعبيه صعبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف الأول على عكس سير اللعب، مشيرا إلى أن غياب التوفيق وضعف التركيز أمام المرمى تسببا في إهدار فرص محققة في أول 15 دقيقة من المباراة.

وأضاف أن هدف التقدم منح ثقة كبيرة للاعبي المنافس ورفع من حالتهم المعنوية ومنحهم الكثير من الطاقة الإيجابية للقتال على كل كرة، مشددا على أن منتخب مصر سيطر على المباراة بشكل كامل على مدار شوطيها، وأن الجهاز الفني واللاعبين خرجوا بالعديد من الدروس المستفادة بسبب سيناريو اللقاء.

وختم حسام حسن تصريحاته بأنه توقع صعوبة المجموعة ورغبة كل المنتخبات الأربعة في المنافسة على التأهل للدور الثاني، مضيفا أنه جاء للمغرب من أجل المنافسة على اللقب مع العديد من المنتخبات الأخرى المرشحة.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الستة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث بمرحلة المجموعات.