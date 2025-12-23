محرز: "الكاف" في المغرب فرصة لكتابة تاريخ جديد للكرة الجزائرية

قال قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، إن كأس الأمم الإفريقية في المغرب تمثل محطة مفصلية للجيل الجديد، مشددًا على ضرورة تقديم أداء مميز وكتابة تاريخ جديد، وذلك عشية لقاء "محاربي الصحراء" مع السودان في مستهل مشوارهم بالبطولة.

أكد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في الرباط، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب تمثّل محطة "مهمة للجيل الجديد لكرة القدم الجزائرية"، مشيرًا إلى أهمية المزج بين العناصر الشابة وبعض اللاعبين المخضرمين.

وشدد محرز على ضرورة تقديم أداء مميز و"كتابة تاريخ جديد"، مضيفًا: "يجب أن نُحدث الفارق ونقدم الأفضل، ولا نملك الأعذار لغير ذلك"، وذلك عشية مواجهة الجزائر للمنتخب السوداني ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وخرجت الجزائر خالية الوفاض من الدور الأول، ومن دون أي انتصار، في النسختين الأخيرتين اللتين أعقبتا تتويجها باللقب الثاني في تاريخها في مصر عام 2019، كما نال محرز نصيبه من الانتقادات بسبب تراجع مستواه مع تقدمه في السن (34 عامًا).

وقال مهاجم الأهلي السعودي، رياض محرز: "الانتقادات تزداد كلما تقدمنا في العمر أو غيّرنا البطولات التي نلعب فيها، لكنني لا أكترث لها، وأركز على ما يمكنني تقديمه مع منتخب بلادي لتحقيق إنجاز ما معًا".

الصورة الرسمية لمنتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025

وأضاف: "المعنويات مرتفعة، ولا نفكر فيما حدث سابقًا، تركيزنا منصب على مباراة الغد، وهي فرصة لتحقيق نتيجة جيدة. لدينا القدرات والإمكانيات ومنتخب رائع، وعلينا أن نظهر ذلك غدًا ونُثبت أن كل شيء على ما يرام".

وتابع: "لدينا فرصة لاستعادة التوازن وتحقيق الأفضل، والضغط جزء من مسيرة لاعب كرة القدم، لكن اللاعبين يدركون مسؤولية ارتداء القميص الوطني والدفاع عن ألوان البلاد. الضغط موجود وسيستمر، لكنهم سيكونون مستعدين لمواجهة كل ذلك، وسنرى غدًا".

وعن لعبه في بلد والدته، قال: "حظينا باستقبال جيد من المغاربة، ونحن سعداء بالتواجد في بلد جار. كون والدي جزائريًا ووالدتي مغربية، فهذا أمر آخر. نحن سعداء بالمشاركة في هذه المسابقة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم الأفضل".

من جهته، قال مدرب المنتخب الجزائري، البوسني - السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش: "ما حصل في السابق لا يهمنا، نحن نركّز على الغد وسنعمل بشكل جيد من أجل مواصلة هذه المغامرة بثقة وإيجابية".

وأضاف: "فريقي قام بكل شيء كما يجب، وسنجري الحصة التدريبية الأخيرة اليوم لتحديد التشكيلة. أعتقد أننا مستعدون، ومطالبون بتقديم أداء جيد من أجل بلدنا وشعبنا".

وتابع: "المباراة الأولى دائمًا ما تكون صعبة، لأننا قادمون من فترة استعدادات ولم نلعب مباريات ودية، لكننا نتحلى بالهدوء، وواثقون بأننا سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز، مع كامل الاحترام للمنتخب المنافس".