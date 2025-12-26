أمم إفريقيا: مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بهدف لصلاح

محمد صلاح: "خرجنا بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم. الأجواء رائعة. نأمل أن نواصل على هذا المنوال".

باتت مصر أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم في المغرب بفوزها وبعشرة لاعبين على جنوب إفريقيا 1-0 سجله قائدها نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الجمعة على الملعب الكبير في أغادير في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الهدف الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء في مباراة طرد فيها مدافعها والأهلي محمد هاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو الهدف الثاني لصلاح في البطولة بعد الأول عندما ساهم في قلب الطاولة على حساب زمبابوي 2-1 في الوقت بدل الضائع الإثنين الماضي.

ورفع صلاح غلته من الأهداف في كأس الأمم الإفريقية إلى تسعة أهداف في خمس مشاركات ولحق بالرباعي الأنغولي مانوشو والعاجي عبدواللاي تراوريه والكاميروني فنسان أبو بكر والسنغالي ساديو مانيه إلى المركز الرابع عشر في لائحة الهدافين التاريخيين.

وقال صلاح الذي يشارك في الكأس القارية بعد صدام مع مدربه الهولندي في ليفربول آرنه سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية "أنا سعيد جدًا بالنتيجة بالتأكيد. كانت مباراة صعبة، هم سيطروا معظم الوقت. إنه منتخب يستطيع الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة، لذلك أعتقد أننا وضعنا خطة جيدة، وقد نجحت".

وأضاف "خرجنا بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم. الأجواء رائعة. نأمل أن نواصل على هذا المنوال".

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط وضمنت صدارة المجموعة بفارق المواجهة المباشرة عن جنوب إفريقيا، ثالثة النسخة الأخيرة والتي منيت بخسارتها الأولى عقب فوزها على أنغولا 2-1 في الجولة الأولى.

وابتعد الفراعنة بفارق خمس نقاط عن أنغولا وزمبابوي اللتين تعادلتا 1-1 بالملعب الكبير في مراكش.

وثأرت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) من جنوب إفريقيا بطلة 1996 التي أخرجتها من ثمن نهائي نسخة 2019 في القاهرة.

"لا أركز على الجوانب السلبية"

وقال حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "الأهم اليوم هو الفوز. نتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي. بذلنا كل ما في وسعنا في هذه المباراة حتى النهاية، ونأمل أيضًا في الأفضل فيما هو قادم".

وأضاف "أشكر الجماهير المغربية التي ملأت المدرجات وظلت تدعمنا منذ بداية البطولة. أتعرض للكثير من الانتقادات، لكنني لا أركز على الجوانب السلبية. تركيزي منصب بالكامل على البطولة. عقلية الفريق جيدة ومجموعتنا تعمل من أجل تحقيق الفوز النهائي هنا".

وأجرى مدرب مصر حسام حسن تغييرين على تشكيلة الفراعنة التي خاضت مباراة زمبابوي، حيث دفع برامي ربيعة في قلب الدفاع بدلا من حسام عبد المجيد، وبأحمد سيد "زيزو" بدلا من إمام عاشور في وسط الملعب، فيما استمر الثلاثي صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيغيه" في قيادة هجوم الفراعنة.

وسيطر المصريون على الشوط الأول وسدد جماح مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش كرة قوية من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى رونوين وليامس بقليل (23).

وردت جنوب إفريقيا عندما تسلم لايل فوستر كرة طولية داخل المنطقة وراوغ ياسر إبراهيم وسددها بين يدي الشناوي (33).

وحصل الفراعنة على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "فار" بسبب خطأ من كوليسو موداو على صلاح، فانبرى لها بنجاح مانحا التقدم لمنتخب بلاده.

وتلقت مصر ضربة موجعة بطرد هاني لحصوله على الإنذار الثاني بعد خطأ على تيبوهو موكوينا(45+2).

واضطر حسن إلى الدفع بإمام عاشور بدلا من مرموش مع بداية الشوط الثاني الذي شهد ضغطا قويا لجنوب إفريقيا التي حاولت استغلال النقص العددي.

وتصدى الشناوي لأكثر من تسديدة من فوستر وموكوينا، فيما كاد عاشور أن يعزز بهدف ثان عندما تسلم تمريرة من صلاح داخل المنطقة فسددها قوية تصدى لها وليامس بصعوبة (60).

وواصل الشناوي تألقه بتصديه لتسديدة قوية لموداو (72)، ثم إلى انفراد موديبا (76).

وتوقف اللعب لأكثر من خمس دقائق بسبب مراجعة "فار" للمسة يد على ياسر ابراهيم، وخرج صلاح في الدقيقة 90 ودخل أسامة فيصل بدلا منه.

وتابع الشناوي تألقه أمام محاولات جنوب إفريقيا في الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي المواجهة بين أنغولا وزمبابوي 1-1.

وافتتح غيلسون دالا التسجيل لأنغولا (24)، وأدرك نوليدج موسونا التعادل لزمبابوي (45+6).

وحصدت أنغولا النقطة الأولى في هذه النسخة لتحل ثالثة في المجموعة بفارق الأهداف أمام زمبابوي الرابعة.

ولا يعد التعادل مفيدا لأي من المنتخبين ضمن مجموعة صعبة.