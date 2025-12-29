أمم إفريقيا: المغرب يكرم وفادة زامبيا بثلاثية ويبلغ ثمن النهائي في أمسية عودة حكيمي

كان المغرب بحاجة إلى التعادل فقط، لبلوغ الدور ثمن النهائي، لكنه حقق الانتصار وضمن صدارة المجموعة، وبالتالي البقاء في العاصمة الرباط، حيث سيلاقي ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، الأحد المقبل.

أكرم المنتخب المغربي وفادة ضيفه الزامبي بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لمهاجمه أيوب الكعبي، أحدهما بتسديدة أكروباتية رائعة، الإثنينأ على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباطـ وأمام 62532 متفرجا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في مواجهة شهدت عودة قائده أشرف حكيمي إلى الملاعب.

وسجّل أيوب الكعبي (9 و50) وإبراهيم عبد القادر دياز (27) الأهداف، ورفع كلاهما رصيده إلى ثلاثة اهداف في البطولةـ ولحقا بمهاجم الجزائر رياض محرز إلى صدارة لائحة الهدافين.

وكان المغرب بحاجة إلى التعادل فقط، لبلوغ الدور ثمن النهائي، لكنه حقق الانتصار وضمن صدارة المجموعة، وبالتالي البقاء في العاصمة الرباط، حيث سيلاقي ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، الأحد المقبل.

وأنهى المغرب الدور الأول في الصدارةأ برصيد سبع نقاطأ بفارق أربع نقاط أمام مالي التي حجزت البطاقة الثانية في المجموعة، بتعادلها مع جزر القمر، مقابل نقطتين لزامبيا صاحبة المركز الأخير.

ولحق المغرب ومالي بمصر وجنوب إفريقيا (المجموعة الثانية) ونيجيريا (الثالثة) والجزائر (الخامسة).

واستعاد أسود الأطلس نغمة الانتصارات التي توقفت بالتعادل المخيب مع مالي 1-1 في الجولة الثانية، عندما توقف الرقم القياسي العالمي في عدد الانتصارات عند 19.

وهو الفوز الثالث للمغرب على زامبيا في أربع مواجهات حتى الآن في العرس القاري، مقابل تعادل واحد.

وكرر المغرب ما فعله في نسخة ساحل العاج، العام الماضي، عندما تغلب على زامبيا 1-0 في الجولة الأولى وبلغ ثمن النهائي، قبل أن يخرج على يد جنوب إفريقيا 0-2.

وحسم المغرب نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين كانا ثمرة ضغط قوي منذ البداية، واصله في الثاني وعززه بثالث رائع للكعبي، قبل أن يدخل ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، حكيمي، بدلا من نصير مزراوي في أول ظهور له بعد تعافيه من إصابة في كاحله الأيسر تعرض لها في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلال استضافة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا (1-2).

وأجرى مدرب المغرب وليد الركراكي ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي تعادلت مع مالي 1-1 في الجولة الثانية، فدفع بالمدافعين آدم ماسينا ومحمد الشيبي والجناح عبد الصمد الزلزولي، مكان جواد الياميق وأنس صلاح الدين وسفيان أمرابط.

وقام مدرب زامبيا موزيس سيتشوني بأربعة تغييرات على تشكيلته المتعادلة مع جزر القمر، فدفع بماتيوز باندا وكاباسو تشونغو وديفيد هامانسينيا وجوزيف ليتيتا مكان أوين تيمبو ولاميك باندا والقائد فاشن ساكالا وديفيد سيموكوندا.

وافتتح الكعبي التسجيل برأسية من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية لعبها الزلزولي بسرعة مع عز الدين أوناحي، الذي رفعها أمام المرمى، وتابعها هداف أولمبياكوس اليوناني الكعبي برأسه بين مدافعين (9).

وأضاف دياز الثاني إثر هجمة منسقة قادها أوناحي الذي مرر كرة بينية خلف الدفاع إلى الزلزولي المتوغل من الجهة اليسرى، ومنه زاحفة داخل المنطقة، تابعها مهاجم ريال مدريد الإسباني بيسراه داخل المرمى (27).

وكاد دياز يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة، بعدما تلاعب بمدافعين، بيد أن الحارس موانزا تصدى لكرته قبل أن يشتتها الدفاع (45+1).

وعزز الكعبي بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة، إثر تمريرة من أوناحي (50) في هدف طبق الأصل لهدفه في مرمى جزر القمر، عندما دخل بديلا.

ودفع الركراكي بحكيمي إلى جانب الياس أخوماس وإلياس بن الصغير، مكان نصير مزراوي ودياس والصيباري (64).

وكاد حكيمي يكلل عودته بهدف في مناسبتين، وفي دقيقة واحدة الأولى بتسديدة من مسافة قريبة أبعدها الحارس بصعوبة، والثانية برأسية تصدى لها الحارس (81).