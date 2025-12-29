أمم إفريقيا: تونس لاستعادة الثقة والتأهل والسنغال لتفادي مواجهة الجزائر

يسعى المنتخب التونسي إلى استعادة الثقة وضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، عندما يواجه نظيره التنزاني، يوم غد الثلاثاء، في العاصمة الرباط.

وفي المقابل، تتطلع السنغال إلى تصدر المجموعة الرابعة من أجل تفادي مواجهة قوية محتملة أمام الجزائر في الدور المقبل.

وفي المباراة المرتقبة، يكفي "نسور قرطاج" التعادل لضمان المركز الثاني في المجموعة الثالثة والتأهل للدور التالي، بعدما عجزوا عن بلوغه في النسخة الماضية. إلا أن المنتخب التونسي يطمح لتحقيق فوز يعيد له التوازن، خاصة بعد الخسارة القاسية أمام نيجيريا (2-3) في الجولة الثانية، إثر 65 دقيقة كارثية تلقى خلالها ثلاثة أهداف متتالية.

"رد فعل قويّ"

قال مدربها سامي الطرابلسي عقب الخسارة امام نيجيريا، السبت، في فاس إنه ستكون هناك ردة فعل قوية ضد تنزانيا وعاد وشدد على ذلك عشية المواجهة في مؤتمر صحافي.

وقال "أكيد، ستكون هناك رد فعل قويّ، إنها مباراة مهمة وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا، هي بمثابة مباراة نهائية أو أكثر فهي مفتاح التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف "لم يكن لدينا وقت للعمل التكتيكي، اشتغلنا على المستوى النفسي والاستشفاء، وأمامنا حصة تدريبية اليوم سنضع فيها اللمسات الأخيرة، ولكن نحن جاهزون للبطولة ومباراة الغد".

وتخوض تونس مشاركتها السابعة عشرة على التوالي في البطولة، ما يمنحها خبرة كبيرة، خصوصا أن هزيمتها أمام نيجيريا كانت الثانية فقط في آخر 11 مباراة دولية (6 انتصارات، 3 تعادلات).

قال مدافعها ديلان براون "نحن كالعادة منتخب ملتحم ونحاول التقدم معا وواثقون لأننا نعرف أننا جاهزون وقادرون على الفوز على تنزانيا. لقد استجمعنا قواها وعزيمتنا بعد الخسارة أمام نيجيريا وعقدنا العزم على الرد في المباراة المقبلة ونحن مستعدون لذلك".

وأضاف "عندما نسقط ننهض ونعمل أي شيء لعدم السقوط مرة جديدة وهذا ما نفعله في كل مباراة وفعلناه سابقا، سنحاول الفوز وجعل مقامنا في المغرب يطول أكثر مدة ممكنة".

"مستعدون للقتال"

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في العرس القاري حيث تسعى تنزانيا إلى انتصارها الأول في تاريخ مشاركاتها.

ورغم أن رصيدها نقطة واحدة فقط بعد جولتين، فإن الفوز على تونس سيمنحها فرصة تاريخية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة. حتى التعادل قد يكفيها للتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقال المدرب الارجنتيني لتنزانيا، ميغيل غاموندي: "ستكون المواجهة قوية ضد منتخب غني عن التعريف وقادم من خسارة أيضا ويبحث عن التأهل، لكننا مستعدون للقتال وتمثيل البلاد أحسن تمثيل في فرصتنا الأخيرة لمواصلة المشوار، ونحن مستعدون ونعي المسؤولية الكبيرة التي على عاتقنا، ولكن لدينا التزام كبير أيضا".

وفي المجموعة ذاتها، تبحث أوغندا عن بطاقة التأهل عندما تلاقي نيجيريا الضامنة للتأهل والصدارة.

بعد عودتها إلى البطولة القارية للمرة الأولى منذ نسخة 2019، حصدت أوغندا أول نقطة لها في هذه النسخة عقب التعادل 1-1 أمام تنزانيا، السبت. وكان يمكن أن يكون الوضع أفضل لولا إهدار المهاجم، آلان أوكيلو، ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

السنغال ترصد الصدارة

ترصد السنغال المرشح الأبرز لنيل اللقب، الفوز على بنين وضمان صدارة المجموعة الرابعة لتفادي مواجهة الجزائر في ثمن النهائي في إعادة للمباراة النهائية بينهما عام 2019 في القاهرة والتي حسمها "ثعالب الصحراء" في صالحهم 1-0 وتوجوا باللقب الثاني في تاريخهم.

جماهير مشجعة للسنغال (Getty Images)

استهلت السنغال التي توجب باللقب الأول في تاريخها بعدها بثلاث سنوات في الكاميرون عندما تغلبت على مصر بركلات الترجيح، البطولة بقوة عندما دكت شباك بوتسوانا بثلاثية نظيفة، لكنها احتاجت إلى مهاجمها والنصر السعودي المخضرم ساديو مانيه، للإفلات من الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية (1-1) في الجولة الثانية.

وتميل كفة المواجهات المباشرة بين المنتخبين إلى "أسود التيرانغا" منذ المباراة الأولى عام 1961 حيث فازت في سبع من أصل تسع مباريات من دون خسارة.

كما أن رجال المدرب، باب ثياو، لم يخسروا سوى مرة واحدة في آخر 14 مباراة خلال الوقت الأصلي (8 انتصارات، 5 تعادلات)، ويأملون في تخطي دور المجموعات للمرة الخامسة تواليا.

في المقابل، يدخل بنين الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته في العرس القاري عندما تغلب على بوتسوانا في الجولة الثانية، بمعنويات عالية وكله أمل في تكرار إنجاز نسخة عام 2019 في مصر عندما بلغوا ربع النهائي بالفوز على المغرب بركلات الترجيح قبل الخروج على يد السنغال في ربع النهائي.

من جهتها، تهدف جمهورية الكونغو الديموقراطية، رابعة النسخة الأخيرة، إلى إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة عندما تلاقي بوتسوانا الجريحة.

ويدخل رجال المدرب الفرنسي، سيباستيان ديسابر، المباراة بثقة سعيا لتأمين التأهل الخامس تواليًا إلى الأدوار الإقصائية، رغم الحاجة إلى مزيد من الفاعلية الهجومية، إذ لم يسجلوا أكثر من هدف واحد في الوقت الأصلي خلال تلك المباريات الست.