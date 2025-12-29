أمم إفريقيا: مصر تكتفي بتعادل سلبي مع أنغولا بغياب صلاح... ما النتائج والترتيب النهائي في المجموعة؟

كانت مصر (7 نقاط) ضمنت صدارة المجموعة في الجولة الثانية، بعد فوزين متتاليين، وتأهلت إلى ثمن النهائي، قبل تعادلها السلبي مع أنغولا التي حلّت ثالثة بنقطتين، مقابل ست نقاط لجنوب إفريقيا، ونقطة واحدة لزمبابوي.

اكتفت مصر متصدرة المجموعة الثانية، بتعادل سلبي مع أنغولا في الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، فيما حلت جنوب إفريقيا وصيفة لها بعد فوزها على زمبابوي 3-2.

وكانت مصر (7 نقاط) ضمنت صدارة المجموعة في الجولة الثانية، بعد فوزين متتاليين، وتأهلت إلى ثمن النهائي، قبل تعادلها السلبي مع أنغولا التي حلّت ثالثة بنقطتين، مقابل ست نقاط لجنوب إفريقيا، ونقطة واحدة لزمبابوي.

ولعب المنتخب المصري المباراة بعدد كبير من البدلاء، إذ فضّل المدرب حسام حسن، إجراء تغييرات بالجملة، وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين، على رأسهم القائد محمد صلاح والحارس محمد الشناوي.

لاعبون من المنتخبين خلال المباراة (Getty Images)

وكان صلاح سجل هدف الفوز على جنوب إفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 45 ضمن الجولة الثانية، كما أهدى منتخب بلاده الفوز الأول بهدف متأخر في الدقيقة 90+1 على زمبابوي (2-1).

أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الأول جاءت في الدقيقة 20، بعدما أرسل محمود صابر كرة عرضية قابلها مصطفى محمد بضربة خلفية مزدوجة، قبل أن تصل الكرة إلى حسام عبد المجيد، لكن رأسيته مرت فوق العارضة من مسافة قريبة.

(Getty Images)

وسيطر المنتخب الأنغولي على النصف الأخير من الشوط، وفي الدقيقة 36 مر مابولولو من الجهة اليسرى، وسدد كرة قوية تصدى لها مصطفى شوبير بثبات.

وفي الدقيقة 42 تبادل شيكو بانزا الكرة مع مابولولو الذي انفرد بمرمى شوبير، وسدد كرة أخطأت المرمى بقليل.

(Getty Images)

وقبل نهاية الشوط الأول سدد قائد أنغولا فريدي كرة قوية من مسافة بعيدة، تصدى لها شوبير ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع حسام حسن بالثلاثي ياسر إبراهيم ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو"، لكن فريدي كاد يتقدم لأنغولا حين سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتدت من القائم الأيمن إلى خارج الملعب (50).

(Getty Images)

وسدد زيزو كرة قوية بعدما تسلم تمريرة إبراهيم عادل، وأبعدها الحارس لركلة ركنية (60).

وتعرض مهند لاشين للإصابة، ما دفع حسام حسن لإشراك محمد شحاتة بدلا منه (64).

(Getty Images)

وسدد البديل حمدي فتحي كرة قوية لامست العارضة وخرجت لركلة مرمى (86).

النتائج والترتيب النهائي في المجموعة الثانية

وفي ما يأتي النتائج والترتيب النهائي عقب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في منافسات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم:

- الإثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر:

جنوب إفريقيا - أنغولا 2-1

مصر - زمبابوي 2-1

- الجمعة 26 كانون الأول/ ديسمبر:

أنغولا - زمبابوي 1-1

مصر - جنوب إفريقيا 1-0

- الإثنين 29 كانون الأول/ ديسمبر:

زمبابوي 2 جنوب إفريقيا 3

أنغولا 0 مصر 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

* مصر 3 2 1 0 3 1 7

* جنوب إفريقيا 3 2 0 1 5 4 6

--------------------------

أنغولا 3 0 2 1 2 3 2

زمبابوي 3 0 1 2 4 6 1

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).