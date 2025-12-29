وسط ترقب مانشستر سيتي.. مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا

يأمل آرسنال في الثأر من خسارته 1-2 أمام أستون فيلا في لقائهما الذي جرى في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على ملعب "فيلا بارك"، خاصة بعدما استعاد الفريق الملقب بـ"المدفعجية" اتزانه بعد تلك الهزيمة.

ربما تشهد المرحلة الـ19، التي تنطلق غدا الثلاثاء، تغييرا في مراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل المواجهات المرتقبة التي تنتظر الأندية المتنافسة على الصدارة.

وبدأ صراع المنافسة على اللقب مبكرا بين آرسنال، متصدر الترتيب برصيد 42 نقطة، ومانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بـ40 نقطة، الذي يبتعد بفارق نقطة وحيدة فقط أمام أستون فيلا (الحصان الأسود)، الذي يتواجد في المركز الثالث.

ويخوض آرسنال مواجهة مرتقبة أمام ضيفه أستون فيلا، غدا الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن، حيث يبدو الفريقان في أفضل حالاتهما قبل هذا اللقاء.

ويأمل آرسنال في الثأر من خسارته 1-2 أمام أستون فيلا في لقائهما الذي جرى في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على ملعب "فيلا بارك"، خاصة بعدما استعاد الفريق الملقب بـ"المدفعجية" اتزانه بعد تلك الهزيمة، عقب فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، من بينها لقاءاته الثلاثة الماضية بالدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها تغلبه 2-1 على ضيفه برايتون، أول من أمس السبت، في المرحلة الماضية للمسابقة.

وأثنى مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، على أداء فريقه في مبارياته الماضية، وتعامل لاعبيه، الذي وصفه بـ"المذهل" مع الإصابات المتلاحقة التي يواجهها في الفترة الأخيرة، حيث فقد الفريق يوريان تيمبر في اللقاء الأخير، ثم ريكاردو كالافيوري أثناء عملية الإحماء قبل المباراة، مما اضطر ديكلان رايس للعب كظهير، وهو ما عكس الروح العالية للاعبين ورغبتهم القوية في الفوز.

وقال أرتيتا بعد الفوز على برايتون "لقد نجونا لمدة ستة أشهر، ونأمل أن تتحسن الأمور في الخمسة أشهر المتبقية"، مشيدا بالعمل الرائع للجهاز الطبي الذي نجح في استعادة غابرييل مارتينيلي في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وعن الحفاظ على الصدارة، أوضح أرتيتا "الفريق يركز فقط على ما يمكنه التحكم فيه"، معترفا بضرورة تحسين هوامش الفوز واستعادة اللاعبين المصابين للحفاظ على حيوية الفريق أمام تحدي خوض مباراة كل ثلاثة أيام.

من جانبه، واصل أستون فيلا انتفاضته في المسابقة، وقدم أوراق اعتماده كمنافس على اللقب، بعدما حقق فوزه الـ11 على التوالي بجميع البطولات، إثر تغلبه 2-1 على مضيفه تشيلسي، في المرحلة الماضية، أول أمس.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لأستون فيلا أن فريقه عادل رقمه القياسي بتحقيق 11 انتصارا متتاليا بعد الفوز على الفريق الأزرق في لندن، فيما أشاد مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري بنتائج ناديه الرائعة هذا الموسم، حيث أرجع الفضل في تحقيق ذلك للجماهير.

وقال إيمري "أنا سعيد وممتن لمشجعينا لأننا نحتاجهم دائما إلى جانبنا، لكي يدفعونا بطاقتهم ونحن نلعب من أجلهم".

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق فوزه التاسع على التوالي بكل المنافسات، حينما يحل ضيفا على سندرلاند، صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة، يوم الخميس المقبل.

ومنذ خسارته أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا، لم يعرف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، سوى طعم الفوز، ليحيي آماله في استعادة اللقب المحلي، الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي.

وستكون الأضواء مسلطة على لاعب الفريق السماوي الفرنسي ريان شرقي، في المباراة، لاسيما بعد تألقه خلال فوز سيتي 2-1 على مضيفه نوتنغهام فورست في المرحلة الماضية، عقب تسجيله هدفا وصناعة الهدف الآخر الذي سجله زميله الهولندي تيجاني رايندرز.

وتحدث غوارديولا عقب المباراة عن شرقي، الذي انضم للفريق في الصيف الماضي، حيث قال "هناك بعض اللحظات كنت أصيح في وجهه، ولحظات أخرى كانت أود أن أقبله، فلدي مشاعر متناقضة للغاية تجاهه".

وأضاف "أريد أن أسمح له بأن يعبر عن موهبته الرائعة، ويجب علينا أن نلعب أفضل في الخط الخلفي، حتى يحظى بكرات أكثر من مركزه".

ولن تكون مهمة مانشستر سيتي سهلة أمام سندرلاند، الذي يتطلع للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل العودة لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، عقب تعادله مع مضيفه برايتون بدون أهداف، وضيفه ليدز يونايتد 1-1.

من جانبه، يأمل ليفربول في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، خلال لقائه مع مضيفه ليدز يونايتد، صاحب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ومنذ تعادله المثير 3-3 على ملعب ليدز، في وقت سابق من الشهر الحالي، فاز ليفربول (حامل اللقب) في مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف البطولات، حيث انتصر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بدوري الأبطال، قبل أن يتغلب على برايتون وتوتنهام هوتسبير ووولفرهامبتون في المسابقة المحلية.

وساهمت تلك الانتصارات في تحسن ترتيب الفريق الأحمر، الذي بات في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وبدأ يلوح في الأفق بصيص من الأمل في قدرة الفريق على العودة للمنافسة على الصدارة، لا سيما إذا استمرت نتائجه في التحسن.

وتحسنت نتائج ليفربول رغم فقدانه للعديد من نجومه البارزين، في مقدمتهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي يتألق مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا بالمغرب حاليا، والسويدي أليكسندر إيساك، الذي تعرض لإصابة بالغة، ستبعده عن الفريق الأحمر لفترة طويلة، كما ضمت قائمة المصابين عددا ليس بالقليل من النجوم.

وقال المدير الفني لليفربول، الهولندي أرني سلوت، إن فريقه لم يستفد من الانفاق الضخم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بسبب كم الإصابات التي تعرض لها لاعبوه.

وتعرض المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني لإصابة قوية في الرباط الصليبي تسببت في إنهاء موسمه الأول مع الفريق، فيما شارك الظهير الهولندي جيريمي فريمبونج في خمس مباريات فقط كأساسي من أصل 11 مباراة بسبب مشكلة مزمنة في أوتار الركبة.

وكلف الثلاثي ليفربول ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني (270,3 مليون دولار) وهو ما يساوي نصف إنفاق النادي هذا الصيف، وشاركوا مجتمعين في 28 مباراة وهو ما تسبب في تعطيل خطة سلوت بإعادة بناء الفريق.

وقال سلوت "أعتقد أن الكثيرين تحدثوا عما أنفقناه في سوق الانتقالات الصيف الماضي، لكن لسوء الحظ لم نستفد من كل تلك الأموال التي أنفقناها وذلك بسبب إصابة هؤلاء اللاعبين".

ورغم إقامة المباراة في معقله، ملعب "آنفيلد"، يخشى ليفربول من مفاجآت ليدز، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، والتي حقق خلالها انتصارين مقابل 3 تعادلات.

في المقابل، يطمح تشيلسي، صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة، للعودة إلى المربع الذهبي في البطولة، في ظل ابتعاده بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول، وذلك حينما يستضيف غدا بورنموث، الذي يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

وعانى تشيلسي من التراجع في نتائجه في الفترة الماضية، حيث اكتفى فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بتحقيق فوزين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بجميع المسابقات، وتحديدا منذ فوزه الكبير 3-0 على ضيفه برشلونة الإسباني بدوري الأبطال في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتبدو الظروف مهيأة أمام مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للمسابقة بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقبا، لحصد النقاط الثلاث، في مباراته مع ضيفه وولفرهامبتون، غدا على ملعب "أولد ترافورد".

وعاد فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم، لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، عقب فوزه 1-0 على ضيفه نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، ليتقدم للمركز السادس برصيد 29 نقطة.

في المقابل، بقي وولفرهامبتون غارقا في دوامة هزائمه، حيث يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، ولا يزال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم.

وتشهد المرحلة أيضا العديد من اللقاءات الهامة، حيث يلعب بيرنلي مع ضيفه نيوكاسل، ووست هام يونايتد مع برايتون، ونوتنغهام فورست مع إيفرتون غدا، في حين يلتقي كريستال بالاس مع ضيفه فولهام، وبرينتفورد مع توتنهام، يوم الخميس القادم.