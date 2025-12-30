أمم إفريقيا: السودان يطمح لانتصار ثانٍ تواليًا بعد ضمان التأهل لثمن النهائي

ضمن المنتخبان السوداني والبوركيني تأهلهما إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا، ويتواجهان الأربعاء لحسم وصافة المجموعة الخامسة.

يسعى المنتخب السوداني، المنتشي بتأهله إلى الدور ثمن النهائي، لتحقيق فوزه الثاني تواليًا عندما يواجه بوركينا فاسو، يوم غد الأربعاء، في الدار البيضاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ولم يكن أي من المنتخبين قد ضمن التأهل قبل 24 ساعة من موعد المباراة، إلا أن نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية، التي جرت يوم الإثنين، جاءت لصالحهما، ليتأهلا كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، وفق نظام البطولة الذي يسمح بتأهل المتصدر والوصيف وأفضل أربعة من أصحاب المركز الثالث من أصل ست مجموعات.

وأنهت جزر القمر (المجموعة الأولى) وأنغولا (الثانية) دور المجموعات في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما تملك كل من بوركينا فاسو والسودان ثلاث نقاط، وهو ما فسح المجال أيضا لتأهل منتخبات السنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبنين (المجموعة الرابعة) والكاميرون وساحل العاج حاملة اللقب وموزامبيق (السادسة).

سيدخل المنتخبان السوداني والبوركينابي مباراة الغد بضغط أقل بعدما ضمنا تأهلهما وستكون حساباتهما بخصوص الدور المقبل على المحك. فسواء حل أحدهما ثانيا أو ثالثا في المجموعة، سيصطدم بمنتخب من العيار الثقيل في ثمن النهائي.

ففي حال الوصافة، سيكون الخصم المقبل هو متصدر المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وساحل العاج البطلة، فيما إذا أنهيا الدور الأول في المركز الثالث، فسيكون المنافس هو متصدر المجموعة الرابعة (السنغال أو الكونغو الديموقراطية أو بنين)، أو المغرب المضيف ومتصدر المجموعة الأولى.

واستهل السودان، بطل نسخة 1970، مشواره في البطولة بخسارة قاسية وبثلاثية نظيفة أمام الجزائر في مباراة لعبها بعشرة لاعبين إثر طرد صلاح الدين الحسن منذ الدقيقة 39، قبل أن يخطف فوزا ثمينا من غينيا الاستوائية، الأحد، بهدف من النيران الصديقة.

كان الفوز هو الثاني فقط في آخر 14 مباراة (3 تعادلات، 9 هزائم).

ويسعى رجال المدرب الغاني جيمس كويسي أبياه إلى تحقيق انتصارين متتاليين لأول مرة منذ كانون الأول/ ديسمبر.

وقال أبياه "بوركينا فاسو تملك لاعبين محترفين في أوروبا، ولا مجال إلى التفكير في الفوز عليها بسهولة، سنحاول أن نقدم أداء جيدا ضدهم ونحقق الفوز".

من جهتها، تأمل بوركينا فاسو في استعادة التوازن بعدما توقفت سلسلة تفاديها للخسارة لسبع مباريات متتالية (6 انتصارات، تعادل واحد) بخسارتها أمام الجزائر، الأحد، بركلة جزاء للقائد رياض محرز.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لبوركينا فاسو التي بلغت نصف النهائي في أربع من آخر خمس مشاركات تخطت فيها دور المجموعات، كونها خسرت المواجهة الوحيدة حتى الآن أمام السودان (1-2) في العرس القاري في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات في نسخة 2012، حين بلغ "صقور الجديان" ربع النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، تخوض الجزائر التي كانت ثالث المتأهلين بعد مصر ونيجيريا، مباراة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية، بعدما ضمن "ثعالب الصحراء" الصدارة، وخرج "الرعد الوطني" خالي الوفاض.

وتطمح الجزائر، بطلة نسخة 1990 و2019 والتي طوت صفحة الخروج المخيب من الدور الأول ومن دون أي انتصار في النسختين الأخيرتين، إلى فوزها الثالث تواليا وتعزيز سلسلة عدم الخسارة في الوقت الأصلي إلى 19 مباراة.

كما سيسعى رجال المدرب البوسني - السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، إلى رد الاعتبار لخسارتهم المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في أمم إفريقيا وكانت بهدف وحيد في نسخة 2022.

صراع الصدارة بين ساحل العاج والكاميرون

يبحث المنتخبان العاجي حامل اللقب والكاميروني عن حسم صدارة المجموعة السادسة عندما يلاقيان الغابون وموزامبيق تواليا في مراكش وأغادير.

ويتقاسم المنتخبان العاجي والكاميروني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما بعد تعادلهما المثير في مواجهتهما القوية في الجولة الثانية، بعد فوزهما بنتيجة واحدة (1-0) في الجولة الأولى على موزامبيق والغابون.

ويدرك المنتخبان أهمية الصدارة لأن المنافس في ثمن النهائي سيكون ثاني المجموعة الخامسة (بوركينا فاسو أو السودان)، فيما يلعب وصيفها مع جنوب إفريقيا وصيفة المجموعة الثانية.

وتبدو ساحل العاج مرشحة فوق العادة إلى كسب النقاط الثلاث أمام الغابون التي فقدت آمالها في مواصلة المشوار عقب الخسارة أمام موزامبيق 2-3 في الجولة الثانية.

وستلعب الغابون فقط من أجل حفظ ماء الوجه وإنقاذ كبريائها، أمام منتخب عاجي لم يقدم أداء مقنعا حتى الآن في المغرب.

وتُعوّل ساحل العاج على سجلها في المباريات الست الأخيرة في البطولة حيث حققت خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد، وإن كانت جميعها بفارق هدف واحد فقط.

ولن تكون مهمة الكاميرون سهلة أمام موزامبيق المنتشية بتحقيقها للفوز الأول في 17 مباراة في تاريخ مشاركاتها في البطولة عندما تغلبت على الغابون (3-2)، فضلا عن حجزها بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعدما استفادت من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية.