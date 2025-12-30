ريان آيت نوري لاعب الجزائر: نسير نحو تحقيق أهدافنا بأمم إفريقيا

صرح لاعب الجزائر، ريان آيت نوري، أنه "نسير نحو تحقيق أهدافنا بأمم إفريقيا"، مؤكدا استعداده لمواجهة غينيا الاستوائية في المباراة المقبلة.

ويلعب منتخب الجزائر مع منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب.

وضمن منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 3 - صفر على منتخب السودان، و1 - صفر على منتخب بوركينا فاسو في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة على الترتيب.

ويتفوق المنتخب الجزائري، الذي عاد للظهور في الأدوار الإقصائية للبطولة التي توج بها عامي 1990 و2019 بعد غيابه عنها في النسختين الماضيتين، بفارق 3 نقاط أمام منتخبي بوركينا فاسو والسودان، اللذين يلتقيان غدا الأربعاء أيضا في ذات الوقت، في حين يقبع منتخب غينيا الاستوائية في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، ليودع المسابقة رسميا.

وأكد آيت نوري في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء للحديث عن المباراة، أن الهدف الأساسي لمنتخب الجزائر هو التأهل لدور الـ16، محققا العلامة الكاملة، بفوزه في مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات.

وصرح آيت نوري "نعمل بجدية من أجل تقديم أفضل أداء أمام الجماهير، ونريد التأكيد على جاهزيتنا وتحقيق الفوز الذي يمنحنا الصدارة في هذه المجموعة عن جدارة".

كما أكد لاعب المنتخب الجزائري أن كرة القدم الإفريقية تشهد تطورا مستمرا، مشيرا إلى أن كل منتخب يمتلك قاعدة لعب متماسكة تضيف قوة للمنافسة القارية.

واختتم آيت نوري تصريحاته قائلا إن المنتخب الجزائري يمضي في إيقاع جيد، موضحا أن التواصل مستمر بين اللاعبين بشكل يومي، وأكد اللاعب الجزائري أن الفريق يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه في البطولة .

يذكر أن منتخب الجزائر سوف يلتقي في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا، يوم الثلاثاء المقبل.