أبرز الأحداث الرياضية في عام 2026: من الأولمبياد الشتوي إلى كأس العالم

تعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وكأس العالم لكرة القدم أبرز الأحداث الرياضية في عام 2026، كما أنهما يبرزان أيضا في ما يتعلق بالمستجدات والابتكارات بداية من العام المقبل.

في ما يلي أبرز الأحداث والرياضات التي ستظهر بمظهر جديد في عام 2026.

الأولمبياد

تقام دورة الألعاب الشتوية في الفترة من 6 إلى 22 شباط/ فبراير للمرة الأولى في مدينتين رسميتين، ميلانو وكورتيينا دامبيزو، لكنها مثل النسخ السابقة ستنتشر في أنحاء إيطاليا بشكل أكبر، مع إقامة مسابقات التزلج في بورميو، والتزلج النوردي في فالي دي فييمي وبريداتسو، والبياثلون في أنترسيلفا، من بين أماكن أخرى.

ستظهر رياضة تسلق الجبال بالتزلج لأول مرة في الأولمبياد، كما ستشهد رياضة الزلاجات الثنائية للسيدات منافسة جديدة، بالإضافة إلى إقامة حدث فريق مختلط لرياضة التزلج على البطن (الهيكل العظمي).

لم تعد الفعاليات الجماعية في التزلج الألبي والقفز على الثلج والنوردي كومبايند تضم أربعة رياضيين لكل فريق، بل رياضيين فقط. في التزلج الألبي، سيتسابق أحدهما في الهبوط السريع والآخر في سباق التزلج سريع بين أعمدة أو أبواب متتالية على مسار قصير. أما القفز على الثلج فسيكون على شكل فريق سوبر وفي النوردي كومبايند ستكون المنافسة على شكل سباق فريق سريع.

وتشهد بطولة الهوكي على الجليد للرجال عودة لاعبي دوري الهوكي الوطني لأول مرة منذ عام 2014.

كأس العالم

تم توسيع أبرز حدث كروي في العالم، المقرر إقامته في الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو في أميركا والمكسيك وكندا، ليشمل 48 منتخبا بدلا من 32، و104 مباريات بدلا من 64 مباراة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات للمرة الأولى في البطولة وهي منتخبات أوزبكستان والأردن وكاب فيردي وكوراساو، ويمكن أيضا أن تشارك منتخبات أخرى للمرة الأولى مثل كاليدونيا الجديدة وسورينام والكونغو وألبانيا وكوسوفو إذا تأهلوا عبر مباريات الملحق، التي تقام في آذار/ مارس المقبل، حيث تتبقى ست أماكن للمشاركة في البطولة.

تم استخدام نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في بيع التذاكر، وتعرضت الأسعار عموما لانتقادات من الجماهير. لكن الاهتمام كبير جدا، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الإثنين الماضي أن هناك 150 مليون طلب تذاكر فقط في منتصف مرحلة البيع الأخيرة.

وستشهد المباراة النهائية التي تقام في إيست راذرفورد، نيوجيرسي، أول عرض استراحة بين الشوطين في تاريخ البطولة، بينما قد تشهد البطولة أيضا ظهور كاميرات الحكام الشخصية وتقنية التسلل شبه الآلية لأول مرة، في حال الحصول على الموافقة.

كرة القدم بشكل عام

سيقوم "فيفا" بتغيير أجندته الدولية من خلال إلغاء فترة التوقف الدولي في أيلول/ سبتمبر، حيث سيدمجها مع فترة التوقف الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر لتصبح هناك فترة واحدة لمدة 16 يوما بين 21 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر. يظل عدد المباريات كما هو، حيث يلعب كل فريق أربع مباريات، لكن في نافذة واحدة بدلا من نافذتين.

في الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال لن يبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ولكن في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش لجعل المباراة أكثر ملاءمة للجماهير الحاضرة والمشاهدين عبر التلفاز.

فورمولا-1

تدخل شركة أودي الألماني لصناعة السيارات سباقات فورمولا-1 للمرة الأولى كفريق مصنع، بعد أن استحوذت على فريق ساوبر، ويمثل الفريق حاليا الألماني المخضرم نيكو هولكنبرج والشاب البرازيلي غابرييل بورتوليتو. ويأمل الفريق في أن يكون قادرا على المنافسة اعتبارا من عام 2028 والسعي لتحقيق الألقاب بداية من عام 2030.

ويتزامن ظهور أودي الأول مع أحد أكبر تغييرات اللوائح في فورمولا-1 خلال السنوات الأخيرة. ستكون وحدات الطاقة الهجينة 50% وقود و50% كهرباء، ويجب أن يكون الوقود قابلا للتجدد بالكامل. كما ستصبح السيارات أصغر وأخف وزنا، بهدف زيادة الإثارة في السباقات التي تنطلق في أستراليا يوم 8 آذار/ مارس المقبل.

ألعاب القوى والرياضات الأخرى

يقدم الاتحاد العالمي لألعاب القوى حدثًا جديدًا في السنوات التي لا تقام فيها البطولات العالمية، باسم "ألتيميت شامبيونشيب". من المقرر أن تقام النسخة الأولى في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/ سبتمبر المقبل في بودابست، حيث سيتنافس أفضل الرياضيين في 28 تخصصا، وسيحصل الفائزون في كل مسابقة فردية على شيك بقيمة 150 ألف دولار.

ويعود الترياثلون لهاواي لإقامة بطولة العالم للرجال والسيدات في سباق آيرونمان في يوم واحد لأول مرة منذ عام 2019، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن كانت تقام في السنوات الأخيرة بشكل منفصل لكل جنس، بالتناوب بين هاواي ومدينة نيس في فرنسا.

تحاول رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة مرة أخرى جعل مباراة النجوم السنوية أكثر جاذبية يوم 15 شباط/ فبراير المقبل، من خلال إطلاق بطولة مصغرة بمشاركة فريقين من اللاعبين الأميركيين وفريق من لاعبي العالم. ستلعب المباريات بنظام المجموعتين بحيث يتأهل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية، على أن تستمر كل مباراة 12 دقيقة فقط.

دورة ألعاب "إنهانسد" (الألعاب المعززة للأداء)

تنطلق منافسات دورة ألعاب "إنهانسد" في أيار/ مايو في لاس فيغاس، وهو حدث مثير للجدل يسمح للرياضيين بالمنافسة في السباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال مع السماح باستخدام المواد المنشطة للأداء.

تبلغ قيمة كل مسابقة 500 ألف دولار، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار.

من بين الرياضيين الذين أعلنوا رغبتهم في المشاركة، العداء الأميركي فريد كيرلي، الحاصل على ميدالية أولمبية وبطل العالم سابقا.