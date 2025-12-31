كأس أمم إفريقيا: تونس وتنزانيا تتعادلان وتكملان عقد ثمن النهائي

تفادت تونس سيناريو النسخة الأخيرة في ساحل العاج عندما ودعت من الدور الأول، وستلتقي في الدور المقبل مع مالي ثانية المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

أكملت تونس، بطلة 2004، وتنزانيا عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بتعادلهما 1-1 الثلاثاء على الملعب الأولمبي في الرباط وأمام 15,205 متفرجين في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل إسماعيل الغربي (43 من ركلة جزاء) هدف تونس، وفيصل سلوم (48) هدف تنزانيا.

وحققت تونس الأهم بتعادلها لأنه كان يكفيها لحسم بطاقتها ووصافة المجموعة، والأمر ذاته بالنسبة لتنزانيا التي كسبت نقطتها الثانية وتفوقت على أنغولا بفارق الاهداف وحجزت البطاقة الرابعة والأخيرة لأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

"مستوى أقل من المتوسط"

ورفعت تونس رصيدها إلى أربع نقاط بفارق خمس نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والتي كانت ضامنة لتأهلها منذ الجولة الثانية عندما تغلبت على "نسور قرطاج" 3-2 في فاس.

وقال مدرب تونس، سامي الطرابلسي "نحن لسنا راضين على أدائنا والنتيجة اليوم لم نخلق فرصا كثيرة، لكن الأهم بالنسبة لنا كان هو التأهل، والآن سنبدأ مرحلة جديدة. قدمنا مستوى أقل من المتوسط في المباريات الثلاث ولم نكن بجودة عالية ولم نقدم مستوى كبيرا، وسنظهر بمستوى أفضل في الدور المقبل".

وعن مواجهة مالي في الدور المقبل، قال "الأكيد أن منتخب مالي جيد ويمتلك لاعبين جيدين وقدّم مباراة قوية أمام المغرب. المباريات المقبلة مختلفة والمنتخب الذي سيتحكم فيها ويستغل الفرص سيبلغ الدور التالي".

من جهته، قال الغربي الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "أنا سعيد بالتأهل وهذا كان الأهم واليوم ضمنا ذلك، تنتظرنا مباراة كبيرة ضد مالي، قدمت مباراة قوية ضد المغرب ونحن جاهزون وسنستعد لها ونحقق التأهل".

"سنتنفس الصعداء ونبدأ التفكير في المغرب"

وتفادت تونس سيناريو النسخة الأخيرة في ساحل العاج عندما ودعت من الدور الأول، وستلتقي في الدور المقبل مع مالي ثانية المجموعة الأولى السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحجزت تنزانيا بطاقتها من دون أي فوز وهي التي تلهث وراء انتصارها الأول في تاريخ مشاركاتها وتحديدا في 12 مباراة وتحديدا منذ مشاركتها الأولى قبل 45 عاما، وستلاقي المغرب المضيف ومتصدر المجموعة الأولى.

وعلق مدربها الأرجنتيني أنخل ميغيل غاموندي قائلا "أنا أكثر من سعيد ومرتاح بالإنجاز، حققنا إنجازا رائعا، عرفنا ما نفعله لوقف المنتخب التونسي القوي والمدجج بالنجوم في باريس سان جيرمان وألمانيا، والفارق كبير بيننا تاريخيا، لكن الروح القتالية والتضامن والعمل الجماعي أعطى أكله".

وأضاف في رد على سؤال عن مواجهة المغرب في الدور المقبل "أريد أن أرتاح قليلا من الضغط الذي واجهناه في مباراة تونس، استيقظت في تمام الساعة السادسة صباحا وبذلت جهدا كبيرا مع الجهاز الفني من أجل هذا الإنجاز غير المسبوق. سنواجه منتخبا قويا بكل تأكيد مع مساندة جماهيره، لكني أقول للاعبين دائما إننا سنكون 11 ضد 11 في الملعب".

وحققت نيجيريا فوزها الثالث تواليا عندما تغلبت على أوغندا بثلاثة أهداف لبول أونياتشو (28) ورافايل أونييديكا (62 و67) مقابل هدف لرودغرز ماتو (75).

وخيبت تونس آمال جماهيرها عقب خسارتها أمام نيجيريا في الجولة الثانية، وفشلت في ترجمة سيطرتها إلى أكثر من هدف، فيما وقفت تنزانيا ندا ودافعت عن حظوظها والخروج بنقطة منحتها تأهلا غير مسبوق إلى الدور الثاني على غرار بنين التي فعلتها في عام 2019 عندما بلغت ربع النهائي من دون أي انتصار قبل أن تخرج إلى يد السنغال الوصيفة وقتها.

العلامة الكاملة لنيجيريا

وحصدت نيجيريا العلامة الكاملة بفوزها على أوغندا 3-1 في فاس.

وفرض فيكتور أوسيمين ورفاقه أسلوبهم على المجريات، وترجموا ضغطهم القوي إلى تقدم عبر بول أونواتشو بتسديدة سكنت الشباك إثر تمريرة عرضية من فيسايو باشيرو (28).

وفي مطلع الشوط الثاني تعرض المنتخب الأوغندي لضربة كبيرة حيث اضطر المدرب البلجيكي بول بوت إلى تغيير الحارس الأساسي المخضرم دينيس أونيانغو لشعوره ببعض الآلام، وأشرك بدلا منه سليم ماغولا لكنه تعرض للطرد بعد دقائق من دخوله بسبب تصديه للكرة بيديه خارج المنطقة، واضطر لإشراك الحارس الثالث نافيان أليونزي مكان اللاعب بابا الحسن (56).

واستغل النيجيريون النقص العددي سريعا، فأضاف رافائيل أونيديكا ثنائية (63 و67).

وحفظ روغرز ماتو ماء وجد المنتخب الأوغندي بتسجيله هدف بلاده الوحيد إثر انفراده وتسديدة ذكية إلى يمين (76).

السنغال تتفادى مواجهة الجزائر

وحسمت السنغال صدارة المجموعة الرابعة أمام الكونغو الديمقراطية وتفادت مواجهة الجزائر التي تغلبت عليها في نهائي نسخة 2019 في مصر، في ثمن النهائي بفوزها على بنين 3-0 في طنجة.

وتعاقب على تسجيل ثلاثية "أسود التيرانغا"، أبطال نسخة 2022، عبد الله سيك (38) وحبيب ديالو (62) وشريف ندياي (90+7 من ركلة جزاء)، فرفعوا رصيدهم إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، رابعة النسخة الأخيرة والتي تغلبت على بوتسوانا بثلاثية نظيفة أيضا.

ولعبت السنغال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 إثر طرد قائدها المدافع المخضرم خاليدو كوليبالي.

وتلتقي السنغال في الدور المقبل مع ثالث المجموعة الخامسة (بوركينا فاسو أو السودان) السبت المقبل في طنجة، فيما تلعب الكونغو الديمقراطية مع الجزائر متصدرتها الثلاثاء المقبل في الرباط.

أما بنين التي استفادت على غرار السنغال والكونغو الديمقراطية وخمسة منتخبات أخرى من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية الإثنين لضمان تأهلها قبل مباراتي الثلاثاء، فضربت موعدا مع مصر متصدرة المجموعة الثانية الإثنين المقبل في أغادير.

وفي المباراة الثانية في الرباط، فرض غايل كاكوتا نفسه نجما بتسجيله الهدفين الثاني (41 من ركلة جزاء) والثالث (60)، بعدما صنع الأول للمهاجم ناثانايل مبوكو (31).