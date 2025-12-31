كأس أمم إفريقيا: السودان يفشل بحسم وصافة المجموعة والعلامة الكاملة للجزائر

كانت بوركينا فاسو بحاجة إلى التعادل لضمان وصافة المجموعة، لكنها حققت فوزها الثاني، بعد الأول على غينيا الاستوائية (2-1)، فيما كان يتعين على السودان، بطل 1970، الفوز للظفر بها بيد أنه مني بالخسارة الثانية، بعد الأولى أمام الجزائر.

حسمت بوركينا فاسو وصافة المجموعة الخامسة، عندما تغلبت على السودان 2-0، الأربعاء، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وسجل لاسينا تراوريه (16) وارسين كواسي (85) هدفي بوركينا فاسو، فيما أهدر الجزولي نوح ركلة جزاء للسودان (23).

وكانت بوركينا فاسو بحاجة إلى التعادل لضمان وصافة المجموعة، لكنها حققت فوزها الثاني، بعد الأول على غينيا الاستوائية (2-1)، فيما كان يتعين على السودان، بطل 1970، الفوز للظفر بها بيد أنه مني بالخسارة الثانية، بعد الأولى أمام الجزائر 3-0 في الجولة الأولى مقابل فوز على غينيا الاستوائية 1-0 في الثانية.

ودخل المنتخبان ضامنين لتأهلهما على الأقل كأحد أربعة منتخبات في المركز الثالث، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهتهما، بعدما استفادا من نتائج المجموعتين الأولى، والثانية الإثنين.

وضربت بوركينا فاسو موعدا في ثمن النهائي، الثلاثاء، المقبل في مراكش مع متصدر المجموعة السادسة والذي سيعرف لاحقا عقب مباراتي الكاميرون مع موزامبيق وساحل العاج حاملة اللقب مع الغابون، فيما سيلعب السودان، السبت المقبل، مع السنغال متصدرة المجموعة الرابعة في طنجة.

وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط وأمام 15187 متفرجا، استعرض بدلاء الجزائر أمام غينيا الاستوائية، وحققوا فوزا كبيرا 3-1.

وحسمت الجزائر نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها ثلاثية تناوب عليها زين الدين بلعيد (19) وفارس شايبي (25) وإبراهيم مازة (32).

وقلص إيميليو نسوي، قائد غينيا الاستوائية التي كانت خارج المنافسة بعد خسارتين متتاليتين، الفارق مطلع الشوط الثاني (50).

وهو الفوز الثالث تواليا للجزائر في دور المجموعات على غرار نسخة 2019، عندما تغلبت على كينيا 2-0 والسنغال 1-0 وتنزانيا 3-0 في طريقها إلى اللقب الثاني في تاريخها بعد عام 1990، بعدما جددت الفوز على أسود التيرانغا (1-0) في المباراة النهائية.

وباتت الجزائر ثاني منتخب يحقق العلامة الكاملة في النسخة الحالية، بعد نيجيريا بالمجموعة الثالثة.

وثأرت الجزائر لخسارتها أمام غينيا الاستوائية في المواجهة الوحيدة بينهما قبل مباراة اليوم، وكانت بهدف وحيد في نسخة 2022.

ولعبت الجزائر بتشكيلة رديفة معززة بأربعة لاعبين فقط سبق لهم اللعب أساسيين في المباراتين السابقتين، وهم ريان ايت نوري وفارس شايبي وإبراهيم مازة ورفيق بلغالي.

وأثمر ضغط الجزائر هدفا برأسية للمدافع بلعيد، إثر ركلة ركنية انبرى لها أنيس حاج موسى (19).

وعزز شايبي بالهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مازة فتوغل داخل المنطقة، وتلاعب بالمدافع مارفين أنييبو ،قبل أن يطلقها قوية في سقف المرمى (25).

وأضاف مازة الهدف الثالث برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية لحاج موسى (32).

وهو الهدف الثاني لمازة في البطولة.

وقلص القائد نسوي الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أنتوني لويس ماندريا، الذي لعب أساسيا على حساب لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين (50).

وحرمت العارضة شايبي من الهدف الثاني بردها تسديدته القوية من داخل المنطقة (63).