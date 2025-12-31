2025 يحطم أرقاما قياسية: رونالدو ينافس نفسه والمغرب في القمة.. ما هي تشكيلة الأحلام؟

تكشف السجلات التاريخية أن رونالدو هو أول لاعب في قائمة محطمي الأرقام القياسية للمشاركات لا يمثل بريطانيا العظمى، حيث كانت الأرقام السابقة حكرا على لاعبين من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وإنجلترا.

مع نهاية عام 2025، كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن حزمة من الأرقام القياسية والجوائز السنوية التي رسمت ملامح موسم استثنائي، تصدره الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بإنجاز إعجازي لم يسبقه إليه بشر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأصبح رونالدو نجم النصر السعودي والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، أول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل إلى حاجز 1300 مباراة رسمية، وقد تحقق هذا الرقم التاريخي في 27 كانون الأول/ ديسمبر خلال مواجهة فريقه النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي.

ونجح "الدون" وهو في سن الأربعين في تخطي الحارس البرازيلي فابيو، وأصبح أول لاعب من خارج بريطانيا يتصدر قائمة الأكثر مشاركة تاريخيا منذ بدء رصد هذه الأرقام في عام 1906.

وتكشف السجلات التاريخية أن رونالدو هو أول لاعب في قائمة محطمي الأرقام القياسية للمشاركات لا يمثل بريطانيا العظمى، حيث كانت الأرقام السابقة حكرا على لاعبين من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وإنجلترا.

ومن المثير للاهتمام أن عالم كرة القدم انتظر 34 عاما منذ أن وصل الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون إلى المباراة رقم 1200 في عام 1991، حتى تمكن رونالدو من كسر هذا الحاجز والوصول إلى المباراة رقم 1300 في 2025.

وتعتمد هذه الإحصائية الدقيقة فقط على مباريات المستوى الأعلى للمحترفين، حيث يتم استبعاد أي مباريات خاضها اللاعبون في دوريات الدرجات الأدنى لضمان أعلى معايير التوثيق الرياضي.

وفي سياق الجوائز الفردية، توج نجم باريس سان جيرمان، البرتغالي فيتينا، بلقب أفضل صانع ألعاب في العالم برصيد 103 نقاط في مفاجأة من العيار الثقيل، لينضم بذلك إلى قائمة الأساطير الذين حصدوا هذا اللقب أمثال زين الدين زيدان وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي.

وجاء الإسباني بيدري في المركز الثاني بفارق 12 نقطة، تلاه زميله في برشلونة لامين يامال في المركز الثالث، بينما أثبت ليونيل ميسي حضوره المستمر بحلوله رابعا في القائمة.

وعلى صعيد المنتخبات، سجل المنتخب المغربي اسمه بحروف من ذهب بعدما حقق أطول سلسلة انتصارات متتالية في التاريخ برصيد 19 فوزا، وهي السلسلة التي تحطمت في 26 كانون الأول/ ديسمبر بعد التعادل مع مالي في كأس أمم إفريقيا، ليتفوق "أسود الأطلس" بذلك على الرقم العالمي السابق المسجل باسم منتخب إسبانيا.

أما تشكيلة الأحلام لعام 2025، فقد شهدت هيمنة واضحة لنجوم باريس سان جيرمان وظهورا مميزا للنجم المغربي أشرف حكيمي كأفضل ظهير أيمن، حيث ضمت في حراسة المرمى جياني دوناروما، وفي الدفاع إلى جانب حكيمي كل من ويليان باتشو ونونو مينديز، بينما تشكل خط الوسط من فيتينا وبيدري ولامين يامال، وضم خط الهجوم الرباعي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وهاري كين وعثمان ديمبلي.

وعلى صعيد المواهب الواعدة التي خطفت الأبصار، تربع النجم الإسباني الشاب لامين يامال على عرش تشكيلة أفضل فريق شاب في العالم (تحت عشرين عاما)، يقود كوكبة من النجوم تضم الحارس الفرنسي جيوم ريستس وثلاثي خط الدفاع المكون من باو كوبارسي ودين هويسين ومايلز لويس سكيلي، بينما ازدهر خط الوسط بوجود التركيين أردا جولر وكينان يلدز، والفرنسي وارن زاير إيمري، والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، وفي خط الهجوم برز البرازيلي إستيفاو والفرنسي دزيري دوي إلى جانب يامال.

ولم تغب الكرة النسائية عن هذا المشهد، إذ فرضت النجمات الإسبانيات هيمنة مطلقة على تشكيلة العام بقيادة أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي وماريونا كالدينتي وباتري جويجارو وإيرين باريديس، مع تواجد الحارسة الإنجليزية هانا هامبتون واللاعبات لوسي برونز وليا ويليامسون وأليسيا روسو، بالإضافة إلى الألمانيتين فرانزيسكا كيت وكلارا بوهل.

أما في عالم الكرة النسائية الشابة، فقد فرضت الموهبة الكولومبية ليندا كايسيدو نفسها كأبرز الأسماء في تشكيلة أفضل فريق شابات في العالم، وضمت التشكيلة خلفها الحارسة لويزا أجوديلو، ورباعي الدفاع المكون من الإسبانية عائشة كامارا، والهولندية أوليفيا راديماكر، والإيطالية أزورا جالو، والأمريكية جيزيل طومسون، وفي خط الوسط تألقت اليابانية موموكو تانيكاوا، والإسبانية فيكي لوبيز، والهولندية ويك كابتين، بينما قاد الهجوم الثلاثي المكون من المكسيكية مونتسيرات سالديفار، والإنجليزية ميشيل أنجيمانج، وكايسيدو.

اعتلى الحكم الفرنسي كليمان توربان صدارة قائمة أفضل حكام العالم برصيد 65 نقطة، متفوقا على مواطنه فرانسوا ليتيكسييه والبولندي سيمون مارسينياك اللذين تقاسما المركز الثاني برصيد 55 نقطة لكل منهما، بينما جاء الروماني إستفان كوفاتش رابعا بـ54 نقطة، والإنجليزي مايكل أوليفر خامسا بـ53 نقطة.