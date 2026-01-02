أمم إفريقيا: 5 لاعبين عرب في التشكيلة المثالية لدور المجموعات

تواجد 5 لاعبين عرب ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا؛ وهم: المغربيان إبراهيم دياز ونصير مزراوي، والجزائري رياض محرز، والتونسي علي العابدي، والمصري محمد الشناوي.

ضمت التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم خمسة لاعبين عرب، بينهم اثنان من المغرب ولاعب لكل من مصر والجزائر وتونس، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الجمعة.

واللاعبان المغربيان هما مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز ومدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي نصير مزراوي.

المغربي مزراوي

أما الثلاثة الآخرون فهم قائد ومهاجم الجزائر وأهلي جدة السعودي رياض محرز ومدافع تونس ونيس الفرنسي علي العابدي وحارس مرمى الأهلي والفراعنة محمد الشناوي.

وبرز دياز ومحرز بشكل لافت في النسخة الحالية بتسجيل كل منهما ثلاثة أهداف يتصدران بها قائمة الهدافين مشاركة مع مهاجم المغرب وأولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي.

المصري الشناوي

في المقابل، تألق حارس مرمى مصر الشناوي بشكل لافت وخصوصا في المباراة الثانية ضد جنوب إفريقيا التي حسمها الفراعنة بهدف قائدهم وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من ركلة جزاء.

وتصدى الشناوي للعديد من الهجمات الجنوب إفريقية وكان له الفضل في خروجه منتخب بلاده بالنقاط الثلاث التي جعلته أول المتأهلين إلى الدور الثاني في البطولة.

الجزائري محرز

من جهته، تألق مزراوي في صفوف المغرب وكان خير خلف للقائد أشرف حكيمي الذي غاب عن المباراتين الأوليين بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما تألق العابدي بشكل لافت في البناء الهجومي للمنتخب التونسي من الجهة اليسرى.

وضمت التشكيلة المثالية مدافعي بيرنلي الإنجليزي وجمهورية الكونغو الديمقراطية أكسيل توانزيبي، وباير ليفركوزن الألماني وبوركينا فاسو إدمون تابسوبا، ولاعبي وسط نيجيريا وأتالانتا الايطالي أديمولا لوكمان وبرايتون الإنجليزي الكاميرون كارلوس باليبا، ومهاجمي مانشستر يونايتد وساحل العاج أماد ديالو، والنصر السعودي والسنغال ساديو ماني.

التونسي العابدي

واختير المدرب المالي لنيجيريا إريك شيل أفضل مدير فني في الدور الأول بعدما قاد نيجيريا إلى العلامة الكاملة في ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة.

وكانت نيجيريا المنتخب الوحيد إلى جانب الجزائر حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وتستأنف منافسات النسخة المغربية بمواجهات الدور ثمن النهائي، فتلعب السبت السنغال مع السودان، ومالي مع تونس، والأحد المغرب مع تنزانيا، وجنوب إفريقيا مع الكاميرون، والإثنين مصر مع بنين، ونيجيريا مع موزامبيق، والثلاثاء الجزائر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وساحل العاج مع بوركينا فاسو.

وهنا التشكيلة المثالية:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).

- خط الدفاع: علي العابدي (تونس)، إدمون تابسوبا (بوركينا فاسو)، أكسيل تواتزيبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، نصير مزراوي (المغرب).

- وسط الميدان: كارلوس باليبا (الكاميرون)، إبراهيم دياز (المغرب)، أديمولا لوكمان (نيجيريا).

- الهجوم: رياض محرز (الجزائر)، ساديو ماني (السنغال)، أماد ديالو (ساحل العاج).