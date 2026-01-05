أمم إفريقيا: مصر تتفادى فخّ بنين وتبلغ ربع النهائي

كانت مصر في طريقها إلى الفوز، بعدما تقدمت بهدف مروان عطية (69)، لكن جوديل دوسو أدرك التعادل (83)، قبل أن يسجل المدافع ياسر إبراهيم (97) والقائد محمد صلاح (120+4) هدفين في الوقت الإضافي.

تفادى المنتخب المصري فخ نظيره البنيني، عندما تغلب عليه 3-1، بعد التمديد عقب الوقت الأصلي 1-1، الإثنين، على الملعب الكبير في أغادير في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب، وبلغ ربع النهائي.

وكانت مصر في طريقها إلى الفوز، بعدما تقدمت بهدف مروان عطية (69)، لكن جوديل دوسو أدرك التعادل (83)، قبل أن يسجل المدافع ياسر إبراهيم (97) والقائد محمد صلاح (120+4) هدفين في الوقت الإضافي.

ورفع نجم ليفربول الإنجليزي غلته من الأهداف إلى ثلاثة في النسخة الحالية، وإلى 10 في مشاركته الخامسة في العرس القاري، وإلى 66 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للفراعنة، وبات على بعد هدفين من معادلة الرقم القياسي لمدربه حسام حسن (68).

"كنا الأفضل"

وقال صلاح عقب المباراة: "منتخب مصر كان الأفضل على الصعيدين البدني والذهني طوال مجريات اللقاء، والفارق الحقيقي حُسم بفضل التركيز والانضباط داخل الملعب، وليس بسبب تفاوت كبير في المستوى".

(Getty Images)

وأضاف أن "المنافسة في كأس أمم إفريقيا أصبحت متقاربة جدا، جميع المنتخبات تقدم مستويات قوية، ولا توجد مواجهات سهلة، بدليل عدم وجود منتخب يتعرض لهزائم ثقيلة بفارق أربعة أو خمسة أهداف".

وتابع: "سعيد جدا بتحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي، التأهل مع منتخب مصر واللعب بهذا المستوى العالي شرف كبير لأي لاعب، ولم أكن يوما أحلم بذلك"، مشددا على أهمية الاستمرار في العمل بالروح ذاتها في الأدوار المقبلة".

وأبدى تحفظه بخصوص تتويج الفراعنة باللقب، قائلا إن "تشكيلة المنتخب، تضم بشكل كبير لاعبين من الدوري المحلي، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد والتركيز في المباريات القادمة".

وهي المباراة الثانية في البطولة يتم فيها اللجوء إلى التمديد بعد مالي وتونس، اللتين تعادلتا 1-1 أيضا في الوقت الأصلي، ثم احتكمتا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمالي.

وتلتقي مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7)، في الدور المقبل، السبت، في أغادير مع الفائز في مباراة ساحل العاج حاملة اللقب وبوركينا فاسو اللتين تلتقيان الثلاثاء في مراكش.

(Getty Images)

ولحقت مصر بمنتخبات السنغال ومالي والمغرب والكاميرون.

وتلعب لاحقا نيجيريا مع موزامبق في فاس، على أن تلعب الثلاثاء أيضا الجزائر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في الرباط.

"لا توجد منتخبات سهلة"

وقال حسام حسن مدرب "الفراعنة": "قبل المباراة قلت إنه لا توجد منتخبات سهلة، وبنين كانت خصما صعبا. نشعر بالحزن لإصابة محمد حمدي التي تبدو خطيرة. زملاؤه لعبوا من أجله. نحن مستعدون ذهنيا لخوض 90 دقيقة أو وقت إضافي".

من جانبه، قال الألماني غيرنوت روهر مدرب بنين، إن "ما شاهدناه كان مباراة عبارة عن قتال، معركة حقيقية، وفي الوقت نفسه لعب كرة القدم. منتخبان خاضا مواجهة قوية، وعندما تنظر إلى لاعبي مصر، نحن لا نملك المستوى نفسه. افتقدنا أفضل مهاجمينا ستيف مونييه (بسبب المرض)، كان سيساعدنا كثيرا، خصوصا في الكرات الهوائية".

(Getty Images)

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص حيث أغلق منتخب بنين المساحات أمام لاعبي مصر، وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الثامنة حين مرر صلاح كرة بينية خلف الدفاع إلى جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش الذي انطلق من منتصف الملعب وانفرد بالحارس مارسيل دانجينو الذي تصدى له بهدوء.

وأهدر مرموش فرصة ثانية عندما تهيأت أمامه كرة والمرمى مشرع أمامه، فتابعها برعونة وشتتها دفاع بنين (20).

وتلقى الفراعنة ضربة قاسية في نهاية الشوط الأول بإصابة المدافع محمد حمدي في الركبة، فترك مكانه إلى أحمد فتوح.

وأهدر المدافع رامي ربيعة فرصة محققة بعد ركلة ركنية أرسلها صلاح على رأس حمدي فتحي، فتهيأت أمام مدافع الأهلي السابق والعين الإماراتي حاليا على مسافة 3 أمتار، فسددها قوية، لكنها اصطدمت بحارس المرمى دانجينو والمدافع تميمو أوورو وتحولت إلى ركنية (54).

ودفع حسام بعاشور وزيزو بدلا من إبراهيم عادل ومحمود حسن "تريزيغيه"، الذي تعرض لإصابة في الكاحل (58).

وتصدى حارس مرمى مصر محمد الشناوي ببراعة لمحاولة دوسو من انفراد (65).

وتبادل محمد هاني الكرة مع صلاح على الجهة اليمنى ومررها مدافع الأهلي زاحفة خارج المنطقة سددها زميله في قطب العاصمة عطية قوية رائعة بيمناه سكنت الزاوية اليمنى العلوية لمرمى بنين (69).

(Getty Images)

وأدركت بنين التعادل، حين أرسل جونيور أولايتان كرة عرضية ارتطمت بقدم أحمد فتوح، وأبعدها الشناوي من على خط المرمى، لكن دوسو تابعها إلى داخل الشباك (83).

وأهدر صلاح فرصة خطف هدف الفوز حين تسلم تمريرة زيزو، وانفرد بالمرمى، لكنه سددها ضعيفة أمسكها الحارس بسهولة (89).

وفي الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول، وبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى عطية الذي رفعها داخل المنطقة، قابلها ابراهيم برأسية سكنت الشباك.

ووجه الفراعنة الضربة القاضية لبنين في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إثر هجمة مرتدة قادها زيزو، فمرّر كرة بينية إلى صلاح المتوغل من منتصف الملعب، وسددها رائعة بخارج قدمه اليسرى على يمين الحارس دانجينو.