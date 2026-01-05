ديوكوفيتش ينسحب من نقابة لاعبي التنس: "مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة"

قال ديوكوفيتش عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بعد دراسة متأنية، قررت الانسحاب تماما من نقابة لاعبي التنس المحترفين".

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأحد انسحابه من نقابة لاعبي التنس المحترفين التي شارك في تأسيسها عام 2020، مشيرا إلى "مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة" داخل الهيئة.

وكانت نقابة لاعبي التنس المحترفين التي أسسها المصنف الرابع عالميا حاليا، إلى جانب الكندي فاسيك بوسبيسيل، قد اتخذت إجراءات قانونية في آذار/مارس 2025 ضد الهيئات الحاكمة للتنس، مندّدة بـ"قيود مناهضة للمنافسة وممارسات تعسفية".

كما سلّطت الدعوى الضوء على "برنامج غير مستدام" للاعبين، إذ تُنظَّم البطولات على مدار 11 شهرا من أصل 12 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين (ايه تي بي) ورابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه).

وأضاف "يأتي هذا القرار بعد مخاوف مستمرة بشأن الشفافية والحوكمة والطريقة التي تم بها تمثيل صوتي وصورتي. أنا فخور بالرؤية التي شاركتها مع فاسيك عند تأسيس النقابة لمنح اللاعبين صوتا أقوى ومستقلا، لكن أصبح واضحا أن قيمتي ونهجي لم يعودا متوافقين مع الاتجاه الحالي للمنظمة".

وأكد اللاعب البالغ 38 عاما، الفائز بـ24 لقبا في البطولات الكبرى، أنه سيواصل "التركيز على التنس، وعائلتي، والمساهمة في الرياضة بطرق تعكس مبادئي ونزاهتي".

ويطمح ديوكوفيتش لتحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة المقبلة، وسيشارك في دورة أديلايد بين 12 و17 كانون الثاني/يناير ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.