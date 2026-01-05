لقاء ثأري بين آرسنال وليفربول والسيتي يسعى للعودة إلى الانتصارات

يطمح آرسنال للثأر من خسارته 0/1 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالبطولة، على ملعب "آنفيلد" في 31 آب/ أغسطس الماضي.

يتطلع آرسنال لمواصلة الزحف بخطى ثابتة نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه ضيفه ليفربول، في مواجهة ثأرية بينهما، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ21 للمسابقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويتربع آرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003/2004، على قمة الترتيب حاليا برصيد 48 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ويقضي آرسنال أفضل فتراته في المسابقة حاليا، بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة والتي كان آخرها انتصاره المثير 3/2 على مضيفه بورنموث، في المرحلة الماضية، أول من أمس السبت.

ومنذ خسارته 1/2 أمام مضيفه أستون فيلا في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لم يعرف آرسنال سوى طعم الانتصار في البطولة، عقب فوزه على وولفرهامبتون وإيفرتون وبرايتون وأستون فيلا، ثم بورنموث.

وأشار المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، بتطور شخصية الفريق، عقب فوزه الصعب على بورنموث، حيث قال في تصريحاته التي نقلها موقع "إن بي سي سبورتس": "أنا سعيد للغاية، كنا نعرف صعوبة هذه المباراة، فهذا فريق يختبر قدرتك باستمرار، ويطرح عليك تساؤلات صعبة".

وأضاف أرتيتا "إنهم يجيدون استدراجك للعب بالطريقة التي يريدونها، والثنائيات التي يفضلونها، وقد صعبنا الأمور على أنفسنا باستقبال الهدف الأول، وأنا معجب بروح الفريق وشخصية غابرييل في كيفية تجاوزنا لهذا الموقف".

كان غابرييل قد تسبب في هدف بمرمى آرسنال تقدم به بورنموث من خطأ ساذج للمدافع البرازيلي، الذي عوضه بعد 6 دقائق بهدف التعادل للفريق اللندني.

ويطمح آرسنال للثأر من خسارته 0/1 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالبطولة، على ملعب "آنفيلد" في 31 آب/ أغسطس الماضي، لا سيما وأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، لا يزال يغيب عنه نجمه الدولي المصري محمد صلاح، المتواجد حاليا مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا بالمغرب.

ويعاني ليفربول (حامل اللقب) من اهتزاز نتائجه في الموسم الحالي، حيث عاد لنزيف النقاط من جديد، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال المرحلتين الماضيتين، بتعادله مع ليدز يونايتد ثم فولهام، ليظل في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وباتت آماله معقودة فقط على التواجد في المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفرط ليفربول في فوز كان في متناوله أمام فولهام، بعدما تقدم 2/1 في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكنه استقبل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

ويأتي هذا التعادل ليزيد الضغوط على كاهل سلوت، الذي أكد أن أسلوبه لم يتغير وسط تشكيك في القدرات الهجومية للفريق بعد التعادل 2/2 أمام مضيفه فولهام.

وقال سلوت في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "لقد أظهرنا صلابة كبيرة منذ البداية وسط قلة الخيارات الهجومية المتاحة أمام فريق مميز مثل فولهام، لم نمنحه سوى فرص قليلة للتسجيل".

وأضاف المدرب الهولندي "أعتقد أنهم سنحت لهم فرصة أخرى في الشوط الثاني في كرة مرتدة من العارضة، باستثناء ذلك، لقد سيطرنا تماما على المباراة".

وشدد مدرب ليفربول "أتمنى أن نخلق المزيد من الفرص من خلال الاستحواذ على الكرة، وأؤكد أن أسلوبي لم يتغير".

وبسؤاله هل فضل تماسك الفريق على الإبداع، رد سلوت "أتمنى لو نخلق خمسة أضعاف الفرص التي نخلقها الآن، ولا نستقبل أي فرصة على الإطلاق".

واستدرك "ولكن كما أكدت، فكري التدريبي لم يتغير، أتمنى الاعتماد على 8 لاعبين في خط الهجوم إن أمكن، ولكن على المستوى الدفاعي إذا لم يلتزم اللاعبون الثمانية بالمهام المطلوبة، سنواجه صعوبات في تحقيق الفوز".

وختم آرني سلوت "لكننا لا نملك ثمانية مهاجمين، لذا فإنه احتمال غير وارد".

ويحمل هذا اللقاء الرقم 204 في تاريخ مباريات الفريقين ببطولة الدوري، حيث حقق ليفربول 80 فوزا، مقابل 67 انتصارا لآرسنال، فيما فرض التعادل نفسه على 56 لقاء، خلال المواجهات الـ203 الماضية.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 245 مباراة بجميع المنافسات، حيث حقق ليفربول خلالها 96 انتصارا، مقابل 83 فوزا لآرسنال، وخيم التعادل على 66 لقاء.

من جانبه، يأمل مانشستر سيتي في استعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، حينما يستضيف برايتون، صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بعد غد الأربعاء.

وعجز مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز في آخر مباراتين، عقب تعادله خارج ملعبه بدون أهداف مع سندرلاند و1/1 مع ضيفه تشيلسي، ليهدر 4 نقاط كانت كفيلة بتشديد الخناق على آرسنال في سباق المنافسة بينهما على اللقب.

ورغم التعادل، بدا جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، راضيا عن أداء فريقه أمام تشيلسي، حيث صرح عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد "لا أتفق أننا فقدنا السيطرة، بل يقال ذلك لأنهم سجلوا هدف التعادل، وتقييم الأمور بالنتيجة".

وأضاف المدرب الإسباني "بالطبع، ضغط تشيلسي بقوة، وسنحت لهم فرص لأننا فقدنا الكرة مرتين في بداية الشوط الثاني، لكن إذا كان الاعتقاد بأنهم قلبوا مسار المباراة لصالحهم، حسنا، فأنتم أكثر دراية".

وتابع "تشيلسي بطل كأس العالم للأندية، ويضم لاعبين مميزين، لذا من الصعب السيطرة عليهم لمدة 90 دقيقة، لأنهم فريق قوي".

وأشار "لقد أهدرنا 4 أو 5 فرص في الشوط الثاني، وحاول لاعبونا حسم المباراة بمهاراتهم، ولكننا لم ننجح".

وواصل غوارديولا "لقد قدمنا أداء رائعا أمام فريق كبير، وللأسف لم ننجح في حصد النقاط، هذا ما حدث".

من جانبه، سيحاول برايتون البناء على فوزه 2/0 على ضيفه بيرنلي في المرحلة الماضية، حيث وضع حدا لسلسلة عدم الفوز التي لازمته في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة.

أما مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، فيخوض مواجهة ليست بالسهلة أمام مضيفه بيرنلي، الذي يتواجد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، برصيد 12 نقطة، بعد غد.

وأخفق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خلال مباراتيه الأخيرتين بالبطولة بعدما تعادل 1/1 مع وولفرهامبتون وليدز يونايتد، الأمر الذي دفع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، للإعراب عن أسفه بسبب نزيف النقاط، الذي يعاني منه فريقه.

وأكد أموريم، أنه المدير الفني لمانشستر يونايتد، وليس مجرد مدرب، مثيرا الشكوك بشأن مستقبله قبل أن يطلب من قسم الكشافة والمدير الرياضي بالنادي "القيام بعملهم".

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب اللقاء، أعرب أموريم عن استيائه من إدارة النادي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان أموريم قد ألمح إلى وجود حالة من الغضب خلف الكواليس قبل المباراة، حيث رفض مدرب يونايتد توضيح تصريحاته الأخيرة حول خطط النادي في سوق الانتقالات.

وبدا المدرب الشاب (40 عاما) محبطا عندما تهرب من الإجابة على تلك الأسئلة، لكنه كان أكثر صراحة عندما سئل عقب مواجهة ليدز عما إذا كان لا يزال يشعر بثقة مجلس الإدارة.

قال أموريم "يا رفاق، بداية، لاحظت أنكم تتلقون معلومات منتقاة حول كل شيء، لقد جئت إلى هنا لأكون مديرا فنيا لمانشستر يونايتد، لا مدربا له. وهذا واضح".

وأضاف مدرب يونايتد "أعلم أن اسمي ليس (توماس) توخيل، ولا (أنطونيو) كونتي، ولا (جوزيه) مورينيو، لكنني المدير الفني لمانشستر يونايتد، وسيبقى الوضع على هذا النحو لمدة 18 شهرا أو حتى يقرر مجلس الإدارة التغيير، هذه كانت وجهة نظري".

وشدد أموريم "أريد أن أختم حديثي بهذا. لن أستقيل. سأؤدي عملي حتى يأتي شخص آخر ليحل محلي".

وأثارت تصريحات أموريم في نهاية المؤتمر الصحفي استغرابا واسعا، لا سيما مع تكراره التلميح إلى احتمال رحيله عند انتهاء عقده في عام 2027.

وتشهد المرحلة المقبلة أيضا العديد من اللقاءات الهامة، حيث يلتقي ويستهام مع ضيفه نوتنجهام فورست، غدا الثلاثاء، في افتتاح المنافسات، قبل أن يلعب برينتفورد مع سندرلاند، وفولهام مع تشيلسي، وكريستال بالاس مع أستون فيلا، وبورنموث مع توتنهام هوتسبير، إيفرتون مع وولفرهامبتون، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم عبر بوابة ويستهام، ونيوكاسل يونايتد مع ليدز يونايتد، بعد غد.