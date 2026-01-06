مبابي يغيب عن السوبر الإسباني بسبب الإصابة

استُبعد نجم ريال مدريد كيليان مبابي من قائمة الفريق لكأس السوبر الإسباني في جدة، بسبب إصابة في الركبة يُتوقع أن تبعده لعدة أسابيع.

تأكد غياب نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، عن منافسات كأس السوبر الإسباني المقامة هذا الأسبوع في جدة، السعودية، وذلك بسبب إصابة في الركبة لا يزال يتعافى منها.

ولم تشمل قائمة الفريق التي أعلنها النادي الإسباني، اليوم الثلاثاء، اسم المهاجم الفرنسي البالغ 27 عامًا، والذي تشير التقديرات إلى غيابه لثلاثة أسابيع على الأقل.

ويخوض ريال مدريد مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الخميس، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو يوم الأربعاء، في ظل ضغوط متزايدة على المدرب تشابي ألونسو بعد بداية موسم غير مستقرة في الدوري الإسباني.