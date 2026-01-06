نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتبلغ ربع نهائي أمم إفريقيا

نيجيريا تواصل تألقها في كأس أمم إفريقيا وتبلغ ربع النهائي بفوز ساحق 4-0 على موزمبيق، لتضرب موعدًا مع الفائز من الجزائر والكونغو الديمقراطية.

تأهل منتخب نيجيريا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه الكبير على موزمبيق 4-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين بمدينة فاس المغربية ضمن دور الـ16.

وسجل الأهداف كل من أديمولا لوكمان (20)، فيكتور أوسيمهن (25 و47)، وأكور أدامس (75)، ليواصل "النسور الخضر" مشوارهم المثالي بتحقيق الفوز الرابع تواليًا.

وبهذا الفوز، ضربت نيجيريا موعدًا في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، المقررة مساء اليوم الثلاثاء في الرباط.