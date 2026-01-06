هدف قاتل لعادل بولبينة يقود الجزائر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

بلغ منتخب الجزائر ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في الوقت الإضافي، حمل توقيع البديل عادل بولبينة، ليضرب موعدًا مع نيجيريا في الدور المقبل.

سجّل البديل عادل بولبينة هدفًا قاتلًا قاد به منتخب الجزائر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

وبهذه النتيجة، يضرب "محاربو الصحراء" موعدًا، السبت المقبل، على ملعب مراكش، مع منتخب نيجيريا، الذي تأهل على حساب موزمبيق برباعية نظيفة، في مواجهة تجمع أكثر منتخبين حصدا للنقاط في دور المجموعات.

وفرض المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، وكان الأكثر تهديدًا لمرمى الكونغو، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية لترجمة التفوق إلى أهداف.

وأهدر لاعبو "الخضر" عدة فرص محققة عبر إبراهيم مازا، ومحمد الأمين عمورة، وأنيس حاج موسى، فيما اعتمد منتخب الكونغو على الهجمات المرتدة مستفيدًا من سرعة سيدريك باكامبو، التي شكّلت خطورة على مرمى لوكا زيدان.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، قبل أن يدفع مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بالبديل بولبينة في الدقيقة 113.

وكافأ بولبينة قرار مدربه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 119، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، حسمت بطاقة العبور للجزائر.

ويستضيف المغرب النسخة الـ35 من البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988، خلال الفترة من 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025 وحتى 18 كانون الثاني/ يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.