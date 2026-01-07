سلوت: آرسنال لا يملك نقاط ضعف تقريبًا

المدرب الهولندي لليفربول، أرنه سلوت، يشيد بأداء آرسنال قبل مواجهتهما المرتقبة، مؤكدًا أن الفريق اللندني لا يملك "نقاط ضعف تُذكر" ويتمتع بقوة شاملة هجوميًا ودفاعيًا.

قال المدير الفني الهولندي لنادي ليفربول، أرنه سلوت، إن فريق آرسنال "لا يملك نقاط ضعف تُذكر"، وذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، عشية المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورداً على سؤال حول نقطة قوة آرسنال، أجاب سلوت: "هذا سؤال مثير للاهتمام! ربما تكمن قوتهم في امتلاكهم الكثير من نقاط القوة. لكن الأبرز أنهم لا يملكون تقريبًا أي نقاط ضعف".

وأضاف: "يستقبلون أهدافًا قليلة جدًا، ويسجلون من اللعب المفتوح ومن الكرات الثابتة. لديهم أفكار ممتازة في بناء الهجمات، ويجيدون أيضًا اللعب المباشر والكرات الطويلة. لديهم كل شيء".

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب بعد فوزه في 15 من أصل 20 مباراة، كما يمتلك أقوى دفاع في البطولة، متقدمًا بفارق 14 نقطة عن ليفربول رابع الترتيب، قبل لقائهما المنتظر مساء الخميس في لندن.

وعلى الرغم من هذا التفوق، إلا أن إحدى خسارتَي آرسنال هذا الموسم كانت على يد ليفربول في أنفيلد بنتيجة 1-0 نهاية آب/ أغسطس الماضي.

واختتم سلوت: "لم نكن ثابتين في مستوانا هذا الموسم، لكننا انتصرنا على فرق قوية جدًا، وهذا يثبت أن لدينا الموهبة، لكننا للأسف نفتقد إلى الاستمرارية".

وواصل أن المواجهة على ملعب الإمارات تُشبه مباراة قمة في دوري أبطال أوروبا، وتشكل اختبارًا جيدًا لمعرفة المستوى الحقيقي لفريقه.

وأردف: "ستكون فرصة لنا لنعرف إلى أين وصل مستوانا في مباراة واحدة، أمام فريق آرسنال القوي جدًا. إنهم أقوياء منذ أعوام، لكنهم ربما هذا الموسم أفضل من أي وقت مضى".

ويفتقد ليفربول في لندن خدمات نجمه المصري محمد صلاح، المشارك في كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى زميله في خط الهجوم، السويدي ألكسندر إيزاك، الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ولا تزال مشاركة الفرنسي أوغو إيكيتيكي موضع شك، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري أمام فولهام (2-2) يوم الأحد. وقال سلوت: "لم يتدرب معنا حتى الآن. ننتظر لنرى إن كان سيتمكن من المشاركة في تدريبات اليوم".