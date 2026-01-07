كأس إسبانيا: مواجهات سهلة نسبيًا لبرشلونة وريال مدريد في دور الـ16

برشلونة وريال مدريد يواجهان فرقًا من الدرجة الثانية في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بحسب نتائج القرعة التي أُجريت اليوم الأربعاء.

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي جرت اليوم الأربعاء، عن مواجهات أمام فرق من الدرجة الثانية لأندية القمة في الليغا.

وسيواجه حامل اللقب برشلونة فريق راسينغ سانتاندر، بينما أوقعت القرعة غريمه ريال مدريد أمام ألباسيتي، في حين يلاقي أتلتيكو مدريد ديبورتيفو لا كورونيا، ويواجه أتلتيك بلباو كولتورال ليونيسا.

وتنص لوائح البطولة على أن تلعب الفرق المشاركة في كأس السوبر الإسبانية أمام فرق من التصنيفات الأدنى حتى الأدوار المتقدمة، وهو ما انعكس في نتائج القرعة.

وتُقام مباريات هذا الدور ما بين 13 و15 يناير.

نتائج قرعة دور الـ16:

- ديبورتيفو لا كورونيا × أتلتيكو مدريد

- راسينغ سانتاندر × برشلونة

- كولتورال ليونيسا × أتلتيك بلباو

- ألباسيتي × ريال مدريد

- بورغوس × فالنسيا

- ريال بيتيس × إلتشي

- ريال سوسييداد × أوساسونا

- ألافيس × رايو فايكانو.