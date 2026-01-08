أمم إفريقيا: من دياز إلى "مازادونا"… خمسة نجوم جدد يسطعون في أول مشاركة

خمسة نجوم يسطعون في أول مشاركة لهم بكأس الأمم الإفريقية، مع انطلاق الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

مع دخول النسخة الـ35 من كأس الأمم الإفريقية مرحلة الحسم، تستعد القارة لمواجهات نارية في الدور ربع النهائي نهاية هذا الأسبوع.

وفي ظل تألق العديد من الأسماء الجديدة، تسلط وكالة "فرانس برس" الضوء على خمسة لاعبين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، ولفتوا الأنظار بأدائهم المميز، ليكونوا من أبرز الوجوه التي تستحق المتابعة في هذا الدور الحاسم.

إبراهيم دياز (ريال مدريد/ المغرب)

ربما كان المغاربة يعلقون آمالهم في التتويج بكأس الأمم على أرضهم على القائد أشرف حكيمي، لكن في الوقت الذي غاب فيه أفضل لاعب في إفريقيا عن دور المجموعات بسبب تعافيه من الإصابة، لم يهدر مهاجم ريال مدريد الإسباني دياز الوقت ليصبح الرجل الأول في المنتخب.

سجل دياز (26 عاما) في كل مباراة، بما في ذلك الهدف الحاسم أمام تنزانيا في ثمن الهائي، وأصبح متصدر ترتيب هدافي البطولة (4).

ولد في ملقة، ومثّل إسبانيا على المستوى الدولي عام 2021 قبل أن يغيّر ولاءه إلى المغرب، بلد والده. انضم الجناح السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي إلى صفوف "أسود الأطلس" بعد النسخة الأخيرة من كأس الأمم عام 2024، وسيكون له دور مهم أمام الكاميرون الجمعة.

كريستيان كوفان (باير ليفركوزن/ الكاميرون)

كريستيان كوفان

بدا أن الكاميرون تعيش حالة من الاضطراب الدائم في الآونة الأخيرة، لكنها رغم ذلك حققت حتى الآن مشاركة ناجحة، بفضل بروز عدد من الشبان الموهوبين، وعلى رأسهم كوفان (19 عاما) المنحدر من مدينة دوالا والمنضم إلى باير ليفركوزن الألماني قبل انطلاق الموسم الحالي، قادمًا من ألباسيتي الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية.

شارك كوفان في عشر مباريات مع ليفركوزن هذا الموسم، وسجل أهدافًا أمام فرق بارزة مثل بوروسيا دورتموند وفي دوري أبطال أوروبا ضد أيندهوفن الهولندي.

أقنعت هذه العروض المدرب الجديد لـ"الأسود غير المروضة" دافيد باغو بضمه إلى قائمة المنتخب المتوجهة إلى المغرب.

خاض كوفان أول مباراة له في التعادل مع ساحل العاج حاملة اللقب (1-1) في الجولة الثانية، قبل أن يسجل هدف الفوز وقلب الطاولة على موزامبيق (2-1) في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، ثم الهدف الثاني في مرمى جنوب إفريقيا (2-1) في ثمن النهائي. سيحاول فعل الأمر ذاته ضد المغرب الجمعة.

إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان/ السنغال)

إبراهيم مباي

ينحدر الجناح البالغ من العمر 17 عام من ضواحي العاصمة الفرنسية، ومثّل فرنسا على مستوى الفئات السنية قبل أن يقرر قبيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية اللعب لصالح السنغال، بلد والده الأصلي.

وحصل مباي الذي خاض 20 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، على فرصة الظهور الأول مع "أسود التيرانغا" في مباراة ودية خسرها المنتخب أمام البرازيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ترك مباي بصمة واضحة مع السنغال في المغرب، مؤكداً أنه يستحق مكانه إلى جانب نجوم مثل ساديو مانيه وإيليمان ندياي. دخل بديلاً وصنع هدف التعادل في المباراة ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية 1-1 في الجولة الثانية، ثم صنع هدفًا آخر خلال الفوز على بنين 3-0 في الجولة الثالثة.

ودخل مجددًا من مقاعد البدلاء وسجل الهدف الثالث في مرمى السودان (3-1) في ثمن النهائي، وسيكون له دور بالتأكيد في المباراة ضد مالي في ربع النهائي غدا الجمعة.

إبراهيم مازة (باير ليفركوزن/ الجزائر)

إبراهيم مازة

يواصل إبراهيم مازة الملقب بـ"مازادونا" في مقارنة مع الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، تألقه في مشوار الجزائر نحو ربع النهائي. لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 20 عاماً، والمولود في برلين، مثّل ألمانيا في الفئات السنية لكنه ينحدر من أصول جزائرية، واختار في أواخر عام 2024 الدفاع عن ألوان "ثعالب الصحراء" بعد عروض لافتة مع هرتا برلين.

ترك مازة، المنضم إلى باير ليفركوزن قبل بداية الموسم الحالي مقابل نحو 14 مليون دولار، بصمة كبيرة مع الجزائر في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم.

دخل بديلاً وسجل هدف الفوز في المباراة الافتتاحية أمام السودان (3-0)، ثم شارك أساسياً في كل المباريات التالية، وحصد جائزة أفضل لاعب أمام بوركينا فاسو (1-0)، وسجل هدفاً في شباك غينيا الاستوائية (3-1)، نجم المستقبل بلا شك.

أكور آدامس (إشبيلية/ نيجيريا)

أكور آدامس

يعد المهاجم الضخم البالغ من العمر 25 عامًا إضافة قوية لهجوم نيجيري مرعب يقوده فيكتور أوسيمهن وأديمولا لوكمان.

لم يكن آدامس الذي انضم إلى فريق إشبيلية الإسباني قادما من مونبلييه الفرنسي قبل عام، ضمن تشكيلة "النسور الممتازة" حتى تشرين الأول/ أكتوبر، حين سجل في ظهوره الأول خلال تصفيات كأس العالم أمام ليسوتو.

شارك أساسيًا في أول مباراتين بالمغرب مع ضمان نيجيريا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، قبل أن يريحه مدربه أمام أوغندا في الجولة الثالثة. لكنه عاد في الفوز الساحق على موزامبيق الإثنين الماضي، ولعب دورًا بارزًا بتسجيل هدف وصناعة آخر، وقاد منتخب بلاده إلى مواجهة مرتقبة أمام الجزائر السبت في مراكش.