أمم إفريقيا: المغرب يثأر من الكاميرون بعد 38 عاما ويبلغ نصف النهائي

هذه المرة الثانية التي يبلغ فيها المغرب نصف النهائي بعد عام 2004 عندما تغلب على مالي 4-0 وخسر النهائي أمام تونس المضيفة 1-2، علما أن تتويجها عام 1976 كان بنظام المجموعة.

ثأر المنتخب المغربي، الساعي إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1976، من نظيره الكاميروني بعد 38 عاما وبلغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المملكة عندما تغلب عليه 2-0 الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط وأمام 64,178 متفرجا.

وسجل إبراهيم دياز (26) وإسماعيل الصيباري (74) هدفي المغرب الذي رد الاعتبار لخروجه على يد الأسود غير المروضة من نصف نهائي نسخة 1988 في المملكة.

وضرب موعدا في نصف النهائي الأربعاء المقبل على الملعب ذاته مع الجزائر أو نيجيريا اللتين تلتقيان السبت على الملعب الكبير في مراكش.

وكانت السنغال أول المتأهلين بفوزها على مالي 1-0 في طنجة الجمعة أيضا.

واستحق أسود الأطلس الفوز كونهم كانوا الأفضل أغلب فترات المباراة وضغطوا منذ البداية وترجموا سيطرتهم إلى هدف لدياز الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد خمسة أهداف.

وسنحت للمغاربة أكثر من فرصة للتعزيز ونجحوا في ترجمتها إلى هدف ثان، فيما لم تهدد الكاميرون مرمى ياسين بونو بأي فرصة خطيرة وودعت خائبة بعدما فشلت أيضا في التأهل إلى المونديال.

وهذا الفوز الأول للمغرب على الكاميرون في أربع مواجهات في العرس القاري مقابل خسارتين بنتيجة واحدة 0-1 في نصف نهائي نسخة 1988 في المغرب وفي دور المجموعات عام 1992، وتعادل واحد 1-1 في دور المجموعات في نسخة 1986 في مصر.

كما أنه الفوز الثاني للمغرب على الكاميرون في 13 مباراة بينهما مقابل ست هزائم وخمسة تعادلات.

وحافظ مدرب المغرب وليد الركراكي على التشكيلة التي خاض بها مواجهة تنزانيا في ثمن النهائي.

وتلقت الكاميرون ضربة موجعة بإصابة جونيور تشامادو في ركبته فترك مكانه لإريك إيبيمبي (24).

ونجح دياز في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة رأسية لأيوب العكبي إثر ركلة ركنية انبرى لها أشرف حكيمي، فتابعها بجسمه من مسافة قريبة جدا داخل المرمى.

وكاد جناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي يضيف الهدف الثاني عندما تلاعب بالمدافع إيبيمبي داخل المنطقة وسدد كرة قوية بجوار القائم الأيمن (37).

وهيأ الزلزولي كرة إلى الكعبي داخل المنطقة فسددها زاحفة من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (45+2).

وكاد الزلزولي أن يهز الشباك برأسية من مسافة قريبة إثر ركنية مرت فوق العارضة (60).

ودفع الركراكي بسفيان أمرابط ويوسف النصيري مكان بلال الخنوس والكعبي (68).

وكاد البديل جورج نكودو يدرك التعادل برأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي براين مبومو مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ياسين بونو (72).

ونجح الصيباري في تسجيل الهدف الثاني عندما استغل كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها الزلزولي، فهيأها لنفسه بيسراه وسددها قوية على يسار الحارس ديفيس إيباسي (74).