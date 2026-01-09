الدوري الإنجليزي: ليفربول يتعادل مع آرسنال ويحرمه من توسيع الفارق أمام منافسيه على القمة

هذا هو التعادل الـ57 بين الفريقين في سجل مبارياتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 80 فوزا لليفربول و67 انتصارا لآرسنال.

أهدر آرسنال فرصة تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأستون فيلا إلى ثماني نقاط، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ليفربول، مساء أمس الخميس، في قمة مباريات المرحلة الـ21 للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل ناد بالحصول على نقطة وحيدة.

ويأتي هذا التعادل، على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، لينهي سلسلة انتصارات آرسنال، التي استمرت في مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة، كما أخفق الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الثأر من خسارته صفر - 1 أمام فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، في مباراتهما الماضية بالبطولة في 31 آب/ أغسطس الماضي.

وأصبح هذا هو التعادل الـ57 بين الفريقين في سجل مبارياتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 80 فوزا لليفربول و67 انتصارا لآرسنال.

بتلك النتيجة، بقي آرسنال في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، في حين أصبح في جعبة ليفربول، الذي غاب عنه نجمه الدولي المصري محمد صلاح بسبب تواجده مع منتخب بلاده حاليا بكأس أمم أفريقيا، 35 نقطة في المركز الرابع، علما بأن هذا هو التعادل الثالث على التوالي لحامل لقب المسابقة.

وبدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب آرسنال، ولكن بلا فاعلية على المرمى، وسدد لياندرو تروسارد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، لكن الكرة اصطدمت في دفاع ليفربول، فيما أطلق بوكايو ساكا قذيفة أخرى مماثة في الدقيقة 18، تصدى لها البرازيلي، أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.

في المقابل، حاول ليفربول الاعتماد على سلاح الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع آرسنال الهجومي، ومرر فلوريان فيرتز الكرة إلى ريان غرافنبرخ سددها قوية لكنها مرت بجوار مرمى آرسنال إلى خارج الملعب في الدقيقة 24.

وكاد كونور برادلي أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 28، حينما سدد من خارج المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت في العارضة، فيما طالب لاعبو ليفربول بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35، عقب سقوط جيريمي فريمبونغ داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار لمواصلة اللعب.

أسرع آرسنال من إيقاعه نسبيا في الدقائق التالية، حيث سدد ساكا في دفاعات ليفربول، قبل أن يتصدى بيكر لتسديدة من ديكلان رايس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب ليفربول، الذي فرض سيطرته بشكل مباغت على مجريات اللقاء، وتوغل فيرتز بالكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48 لكن الكرة طالت منه لتصل إلى ديفيد رايا، حارس مرمى آرسنال.

وحصل ليفربول على ركلة حرة من مكان جيد في الدقيقة 64 نفذها دومينيك سوبوسلاي، لكنه وضع الكرة بعيدة عن المرمى.

عاد آرسنال لنشاطه الهجومي من جديد، بعدما استشعر لاعبوه الحرج، لكن هجمات أصحاب الأرض افتقدت للفاعلية المطلوبة، فيما تابع سوبوسلاي تمريرة عرضية أبعدها دفاع آرسنال بطريقة خاطئة في الدقيقة 75، ليسدد اللاعب المجري من على حدود المنطقة، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

وعاد سوبوسلاي لتهديد مرمى آرسنال في الدقيقة 81، حينما حصل ليفربول على ركلة حرة مباشرة من مسافة قريبة من المرمى، ليسدد الكرة فوق الحائط البشري، لكنها علت العارضة بسنتيمترات.

وأضاع غابرييل جيسوس فرصة محققة لخطف النقاط الثلاث لآرسنال، حينما تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد ضربة رأس، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن بيكر كان في الموعد، فيما سدد غابرييل مارتينيلي تسديدة مباغتة من على يسار المنطقة، ذهبت لأحضان حارس ليفربول، في الدقيقة التالية، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية.