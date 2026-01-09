الركراكي يُشعل الأجواء قبل مواجهة الكاميرون: إيغامان جاهز وأمرابط "تحت المراقبة"!

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن المهاجم حمزة إيغامان بات جاهزًا للمشاركة في مواجهة الكاميرون، مساء اليوم الجمعة، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وأوضح الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس، أن إيغامان كان مؤهلًا للعب منذ مباراة تنزانيا في دور الـ16، إلا أن الطاقم الفني فضّل عدم إشراكه، مشيرًا إلى أن اللاعب بلغ الآن أعلى درجات الجاهزية.

في المقابل، أشار الركراكي إلى أن لاعب الوسط سفيان أمرابط لا يزال يعاني من بعض الآلام، ويواصل العمل لاستعادة لياقته الكاملة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المدافع رومان سايس، فيما أكد أن باقي اللاعبين في جاهزية تامة.

وتحدث الركراكي عن الجوانب التكتيكية، موضحا أن تحليل الأداء خلال الشوط الأول يفرض أحيانا بعض الأمور التصحيحية في الشوط الثاني، مشددا على أن لكل مباراة خصوصيتها.

وألمح المدرب المغربي إلى أن غياب عز الدين أوناحي في اللقاء السابق دفعه لإجراء تغييرات من أجل تحقيق التوازن داخل المجموعة، موضحا أن الروح الجماعية تبقى العامل الأهم، مع منح الثقة لللاعب بلال الخنوس في وسط الميدان، حيث دعاه للعب ببساطة ودون تعقيد.

وفيما يتعلق بالمواجهة أمام الكاميرون والتاريخ بين المنتخبين، الذي يصب دائم في مصلحة (الأسود غير المروضة)، كشف الركراكي أن خسارة المنتخب المغربي وخروجه من الدور قبل النهائي لنسخة البطولة عام 1988، التي نظمها المغاربة، يبقى جزءا من الماضي، مؤكدا أن الحاضر مختلف، خاصة وأن آخر مواجهة جمعت المنتخبين عام 2018 انتهت بفوز (أسود الأطلس).

وأضاف الركراكي أنه واجه الكاميرون كلاعب في مناسبتين، حقق خلالهما الفوز والتعادل، مشددًا على أن المنتخب الكاميروني يدخل البطولة بقوة، ما يفرض على العناصر الوطنية بذل مجهود كبير لتحقيق الانتصار.

كما اعترف الركراكي بوجود ضغط على المجموعة، مشددا على أن الجماهير أظهرت الكثير من الوعي في مباراتي الفريق أمام زامبيا بمرحلة المجموعات، وتنزانيا، وتعاملت بذكاء مع اللاعبين.

وطلب الركراكي من لاعبيه بضرورة التحلي بالتواضع ومواصلة العمل، في ظل تواجد منتخبات قوية ولاعبين ومدربين ذوي خبرة في البطولة حتى الآن.

وألمح مدرب المنتخب المغربي إلى أن غياب أمرابط فرض الاعتماد على لاعبين بنزعة هجومية في وسط الميدان خلال المباراتين الأخيرتين، مؤكدا أن اختيارات تشكيل الفريق تخضع لمواصفات ومتطلبات كل مواجهة.

وتابع أن المنتخب المغربي يسعى إلى الفوز بأسلوبه الخاص، رغم قوة وسط ميدان المنتخب الكاميروني واعتماده على خط دفاع مكون من خمسة لاعبين.

وختم الركراكي حديثه بالتأكيد على ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، مؤكدا أهمية ظهور اللاعبين في أفضل مستوياتهم، وموضحا أن اللاعب أشرف حكيمي، رغم عدم تقديمه للأداء المنتظر في اللقاء السابق، سيستعيد توازنه النفسي ويظهر بشكل أفضل في المواجهة المقبلة.

ويحلم منتخب المغرب بالتتويج باللقب القاري للمرة الثانية، بعدما حمل كأس البطولة مرة وحيدة عام 1976 في إثيوبيا.

يشار إلى أن الفائز من هذه المباراة، سوف يلتقي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا، الذي يقام غدا السبت بدور الثمانية.