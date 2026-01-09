مواجهة نارية في مراكش: الجزائر تصطدم بنيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا

يخوض المنتخبان الجزائري والنيجيري، غدا السبت، مواجهة قوية في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 على ملعب مراكش، في لقاء مرتقب يجمع بين عملاقين من عمالقة القارة.

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية نحو ملعب مراكش، الذي يحتضن واحدة من أقوى مواجهات الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، حيث يلتقي المنتخبان الجزائري والنيجيري في قمة كروية مرتقبة، غدا السبت.

وتتسم المواجهة بكامل عناصر التشويق، نظراً لتاريخ المنتخبين العريق، إضافة إلى الظروف الفنية والنفسية التي تسبق اللقاء وتؤثر على كلا الجانبين.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، حيث انتزع بطاقة التأهل بفضل هدف قاتل سجله عادل بولبينة في الشوط الثاني من الوقت الإضافي.

وأظهر "محاربو الصحراء" شخصية قوية في اللقاء الأخير، تؤكد قدرتهم على إدارة المواجهات الحاسمة، والبقاء متماسكين حتى في اللحظات الأصعب.

وتحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني السابق لمنتخب سويسرا، استعادت الجزائر الكثير من بريقها خلال الأشهر الـ12 إلى 18 الماضية، حيث بات الفريق أكثر توازنا وصلابة، مع تنوع واضح في الحلول الهجومية، خاصة في الثلث الأخير من الملعب، حيث يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق فرديا وجماعيا.

وعلى مستوى الأرقام، قدم المنتخب الجزائري أداء دفاعيا لافتا في البطولة، بعدما خرج بشباك نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات، وهو مؤشر على الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، وهي عناصر ستكون حاسمة أمام منتخب بحجم نيجيريا.

في المقابل، يصل منتخب نيجيريا، إلى هذا الدور بعد فوز عريض ومقنع على منتخب موزمبيق بنتيجة 4 - صفر في دور الـ16.

هذا الانتصار أعاد الثقة لفريق عانى من تذبذب كبير في الأداء خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ يستعيد توازنه تدريجيا تحت قيادة المدرب إريك شيل.

قدم المنتخب النيجيري واحدة من أفضل مبارياتهم في البطولة أمام موزمبيق، حيث سيطروا بالكامل على مجريات اللعب، ونجحوا في حسم المواجهة مبكرا، ما أظهر القوة الهجومية الكامنة في صفوفهم عندما تسير الأمور بشكل مثالي.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الأجواء داخل المعسكر النيجيري غير مستقرة تماما. فقد ألقت التقارير الإعلامية الضوء على خلاف حدث بين النجمين أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين خلال مباراة موزمبيق، ما أدى إلى شائعات حول مغادرة أوسيمين لمعسكر المنتخب.

تاريخيا، التقى المنتخبان في 22 مباراة رسمية وودية، حقق المنتخب الجزائري الفوز في 10 مواجهات مقابل 9 انتصارات لنيجيريا، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وفي آخر أربع مواجهات جمعتهما بكافة المنافسات، فاز المنتخب الجزائري في مباراة، وفاز المنتخب النيجيري في مباراتين وتعادلا في مباراة.

كلا المنتخبين يدخل المباراة بسلسلة انتصارات بلغت أربع مباريات متتالية، ما يضيف بعدا تنافسيا إضافيا ويجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

على صعيد الغيابات، يعاني المنتخب الجزائري من بعض المشاكل، أبرزها الشكوك حول جاهزية لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر، الذي اضطر لمغادرة الملعب مصابا في المباراة الماضية.

كما يغيب عدد من الأسماء المهمة، في مقدمتهم حسام عوار، ما قد يؤثر على خيارات بيتكوفيتش في وسط الملعب. ورغم ذلك، يملك المدرب بدائل قادرة على الحفاظ على توازن الفريق.

أما المنتخب النيجيري، فرغم امتلاكه قوة هجومية كبيرة، إلا أنه لم يحقق سوى شباك نظيفة واحدة في آخر أربع مباريات، ما يطرح تساؤلات حول صلابته الدفاعية أمام منتخب منظم مثل الجزائر.

فنيا، من المتوقع أن تعتمد الجزائر على التنظيم الدفاعي المحكم والانطلاقات السريعة في الهجوم، مع محاولة استغلال المساحات خلف الدفاع النيجيري.

في المقابل، سيعتمد منتخب نيجيريا على القوة البدنية والسرعة والضغط العالي، خاصة في حال مشاركة أوسيمين، الذي يمثل عنصرا حاسما في المواجهات الكبرى.

مباراة الجزائر ونيجيريا ليست مجرد لقاء ربع نهائي، بل صراع كروي بين مدرستين عريقتين في القارة السمراء، حيث يسعى كل منتخب لإثبات أحقيته بالمنافسة على اللقب. الفائز من هذه المواجهة سيبعث برسالة قوية لبقية المنافسين، ويؤكد أن الطريق إلى الكأس لا يمر إلا عبر مواجهته.