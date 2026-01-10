أمم إفريقيا: مصر تجرد ساحل العاج من اللقب وتحجز المقعد الأخير بنصف النهائي

حجز منتخب مصر المقعد الأخير في الدور نصف النهائي بعد فوزه على ساحل العاج بثلاثية مقابل هدفين، ليلتقي في الدور قبل النهائي مع منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل.

جرّد المنتخب المصري نظيره العاجي من اللقب عندما تغلب عليه 3-2 السبت على الملعب الكبير في أغادير وحجز البطاقة الأخيرة إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل عمر مرموش (4) ورامي ربيعة (32) ومحمد صلاح (52) أهداف مصر، وأحمد فتوح (40 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وغيلا دويه (73) هدفي ساحل العاج.

وتلتقي مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة والساعية إلى لقبها الثامن، في دور الأربعة الأربعاء المقبل في طنجة مع السنغال التي تغلبت على مالي 1-0 الجمعة، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية في اليوم ذاته بين المغرب المضيف ونيجيريا.

وقال صلاح الذي اختير أفضل لاعب في المباراة بعد هزه الشباك مع تمريرة حاسمة "بذلنا قصارى جهدنا في المباراة وسنواصل تقديم أفضل ما لدينا بنسبة 100% وسنرى ما سيحدث"، مضيفا "أن المباراة المقبلة ستكون صعبة ضد منتخب سنغالي قوي أغلب لاعبيه في أوروبا ويلعبون بمستوى عال".

وهو الهدف الرابع لصلاح في النسخة الحالية فلحق بمهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمين إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم المغرب وريال مدريد الإسباني إبراهيم عبد القادر دياز المتصدر.

كما أنه الهدف الحادي عشر لصلاح في تاريخ مشاركاته في الكأس القارية فعادل إنجاز مدربه حسام حسن في العرس القاري.

وبدأ المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن المباراة بتشكيلة غلب عليها الطابع الدفاعي حيث دفع بالخماسي محمد هاني وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد وأحمد أبو الفتوح في الدفاع، والثلاثي حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب، فيما اعتمد على ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز صلاح (ليفربول) ومرموش (مانشستر سيتي) في قيادة الهجوم.

ولم تمض سوى 3 دقائق حتى قطع حمدي فتحي الكرة في وسط الملعب ومررها إلى إمام عاشور ومنه متقنة إلى مرموش المنطلق بسرعة فتوغل داخل المنطقة ولعبها على يسار الحارس الإيفواري يحيى فوفانا (4).

وترك لاعبو الفراعنة الاستحواذ للمنتخب العاجي مقابل الاعتماد على الهجمات المرتدة، بل أنهم نجحوا في التعزيز من ركلة ركنية انبرى لها صلاح وقابلها ربيعة برأسية قوية سكنت شباك فوفانا (32).

لكن ساحل العاج قلصت الفارق في الدقيقة 40 حين أرسل مهاجم لايبزيغ الألماني يان ديومانديه كرة عرضية من ركلة حرة جانبية تابعها أوديلون كوسونو برأسه وحاول فتوح إبعادها لكنه تابعها بالخطأ في مرمى حارسه محمد الشناوي.

وأعاد صلاح الفارق إلى سابق عهده في الدقيقة 52 حين أرسل ربيعة كرة طويلة إلى عاشور الذي أرسلها عرضية بارعة بخارج قدمه اليمنى إلى صلاح داخل منطقة الجزاء فتابعها بمهارة مسجلا ثالث أهداف المنتخب المصري.

وقلصت ساحل العاج الفارق مجددا في الدقيقة 73 أرسل مهاجم مانشستر يونايتد أماد ديالو كرة من ركلة ركنية على رأس كوسونو فوصلت إلى سانغاريه على بعد مترين من المرمى فتابعها لكن الشناوي أبعدها وتهيأت امام دويه، الشقيق الأكبر للمهاجم الواعد لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا ديزيريه، فتابعها في الشباك.