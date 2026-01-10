أمم إفريقيا: نيجيريا تصدم الجزائر بثنائية وتتأهل لملاقاة المغرب في نصف النهائي

سيلاقي منتخب نيجيريا نظيره المغربي الذي كان قد فاز بنفس النتيجة على الكاميرون مساء الجمعة، وتأهل لنصف النهائي.

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالفوز على نظيره الجزائري 2-0 في مباراة دور الثمانية من البطولة.

ونجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز ثأري على ملعب مراكش بالمغرب، بعدما كان منتخب الجزائر قد تغلب عليه 2-1 في نصف نهائي البطولة الإفريقية نسخة 2019 والتي أقيمت في مصر وفاز بلقبها لاحقا المنتخب الجزائري.

كما وضع منتخب نيجيريا حدا لهزائمه ضد الجزائر، بعدما خسر في آخر 4 مباريات جمعتهما بكل المناسبات.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 47، بينما أضاف الهدف الثاني بعد 10 دقائق أكور آدامز، ليحسم المنتخب النيجيري تأهله على حساب الجزائر.

وسيلاقي منتخب نيجيريا نظيره المغربي الذي كان قد فاز بنفس النتيجة على الكاميرون مساء الجمعة، وتأهل لنصف النهائي.

قدم المنتخب النيجيري أداء أفضل من نظيره الجزائري، من حيث السيطرة والاستحواذ وخلق الفرص التهديفية، كما فشلت محاولات الجزائر ومدربه بيتكوفيتش للسيطرة على ثلاثي الخطورة في نيجيريا المتمثل في فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان وأكور آدامز.

وكعادته ظل السلاح الأخطر لنيجيريا هو الكرات العرضية خاصة مع تقدم أوسيمين في دفاعات المنافسين، بينما اتسم أداء الجزائر الهجومي بالبطء، ولم يستطع مجاراة نظيره النيجيري الأكثر انضباطا تكتيكيا.

وفي الدقيقة التاسعة طالب لاعبو نيجيريا بلمسة يد ضد رامي بن سبعيني مدافع الجزائر لكن الحكم أشار باستمرار اللعب لعدم وجود تعمد.

وتكرر الموقف ولكن مع سيمي أجاي مدافع نيجيريا الذي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء لكن اللعب استمر بشكل طبيعي دون تدخل من الحكم أو غرفة الفيديو.

وتصدى لوكا زيدان لفرصة نيجيرية محققة في الدقيقة 23 عن طريق لوكمان الذي قام بمجهود فردي واخترق الدفاع ليسدد.

وحرم ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي، فيكتور أوسيمين من الانفراد بالمرمى بعد تدخل في الوقت بالمناسب بالدقيقة 26.

وفي الدقيقة 29 كادت شباك الجزائر تهتز نتيجة خطأ من زيدان، لكن الأرض انشقت عن المدافع بن سبعيني ليبعد الكرة من أمام خط المرمى مباشرة.

وأهدر أليكس إيوبي فرصة خطيرة لنيجيريا من انفراد بالدقيقة 35، بعد خطأ دفاعي جزائري.

ومع بداية الشوط الثاني تواصلت أفضلية نيجيريا، وترجمها الفريق الأخضر إلى هدف أول، عن طريق أوسيمين الذي تابع كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق برونو أونيمايتشي في الدقيقة 47 برأسية في الشباك.

وبعد 10 دقائق نفذ منتخب نيجيريا هجمة سريعة، حصل فيها أوسيمين على الكرة في مكان خطير داخل منطقة جزاء الجزائر، وسط رقابة دفاعية ضعيفة، ليمرر إلى المنفرد أكور آدامز الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الثاني.

ورغم تبديلات الجزائر التي كانت تهدف لتنشيط الهجوم بنزول بغداد بونجاح على حساب رامز زروقي وأنيس حاج موسى بديلا لرياض محرز وعادل بولبينة على حساب إبراهيم مازا، فإن الوضع لم يتغير كثيرا، لتظل الأفضلية نيجيرية.

وكاد أجايي أن يسجل هدفا ثالثا لنيجيريا من رأسية في الدقيقة 77 ارتطمت بالقائم.

وحاول بونجاح تقليص الفارق للجزائر من تسديدة في الدقيقة 80 لكنه مرت خارج المرمى.