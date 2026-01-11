الكأس السوبر الإسبانية: برشلونة يحرز اللقب بفوز مثير على ريال مدريد 3-2

يدين الـ"بلاوغرانا" بلقبه السادس عشر القياسي إلى البرازيلي رافينيا، الذي سجّل هدف الفوز بعدما كان افتتح التسجيل أيضًا لفريقه...

احتفظ برشلونة، للعام الثاني تواليًا، بلقب الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2، في المواجهة النهائية الأحد، في جدّة.

ويدين الـ"بلاوغرانا" بلقبه السادس عشر القياسي إلى البرازيلي رافينيا، الذي سجّل هدف الفوز بعدما كان افتتح التسجيل أيضًا لفريقه (36 و73)، قبل أن يضيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني، في حين سجّل البرازيلي فينيسيوس جونيور (45+2) وغونسالو غارسيا (45+6) هدفي ريال، الذي بقي مدربه شابي ألونسو من دون أي لقب منذ توليه القيادة.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي أبرز الغائبين عن التشكيلة الأساسية للريال، إذ لم يتعافَ بشكل كامل من إصابته في ركبته اليسرى، قبل أن يزجّ به ألونسو في الدقيقة 76.

مبابي، الذي التحق بزملائه في جدّة بعد غيابه عن أول مباراتين في العام الجديد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني (5-1)، ونصف نهائي الكأس السوبر ضد أتلتيكو مدريد (2-1)، حلّ مكانه في التشكيلة الأساسية الشاب الإسباني غونسالو غارسيا (21 عامًا)، الذي أحرز ثلاثية "هاتريك" أمام بيتيس.