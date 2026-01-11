مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

قال رئيس نادي برشلونة إن العلاقة مع ريال مدريد "مكسورة" حالياً رغم الاحترام المتبادل، وإصلاحها ممكن إذا توفرت الإرادة من الطرفين.

قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إن العلاقة مع نادي ريال مدريد تمر بمرحلة "سيئة ومكسورة" في الوقت الحالي، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية.

وأوضح لابورتا أن عدة قضايا ساهمت في تأزم العلاقة بين الناديين، لكنه شدد على أن الاحترام المتبادل لا يزال قائمًا، مضيفًا أن "إصلاح العلاقات ممكن، كما هو الحال في مختلف مناحي الحياة، لكنه يتوقف على رغبة الأطراف المعنية".

وحول علاقته الشخصية برئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قال لابورتا: "أكن له كامل الاحترام والتقدير، ولا أعلم إن كان سيحضر المباراة، فهذا قرار يعود إليه، لكننا في برشلونة نحرص دائمًا على الالتزام بالتعامل المؤسسي المنسجم".

وشدّد رئيس نادي برشلونة على رغبة فريقه القوية في حصد لقب كأس السوبر الإسباني، قائلاً في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدينا رغبة حقيقية في التتويج بهذا اللقب، فهو الأول الذي يمكننا الظفر به هذا الموسم. لقد تأهلنا إلى النهائي عن جدارة، وجماهير برشلونة كلها تتطلع لبدء عام 2026 ببطولة".

وأضاف أن الفوز بالسوبر غالباً ما يُمهّد الطريق لمزيد من الألقاب، ويحدد مسار الموسم بشكل إيجابي.

وعن مواجهة ريال مدريد، وإمكانية الثأر بعد الهزيمة الأخيرة في ملعب سانتياغو برنابيو، أوضح لابورتا: "الشعور السائد هو الرغبة الجامحة في الانتصار. رغم شدة المنافسة بين الفريقين، إلا أن هناك شغفًا كبيرًا لإسعاد الجماهير. نأمل أن نحتفل بالفوز، كما اعتدنا، بفرح واستمتاع".

وختم بالقول: "في النهائي كل شيء ممكن. الفريقان سيعتمدان على نقاط قوتهما. أعتقد أن الروح القتالية لفريقنا تتفوق على خصمنا، لكن ريال مدريد يملك أيضاً القدرة على الفوز. نحن واثقون من أن الأداء بنفس الكثافة التي ظهرنا بها أمام أتلتيك بيلباو سيقودنا للتتويج".