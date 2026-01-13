رالي دكار: العطية يتراجع للمركز الثالث وفريق فورد يحقق المركزين الأول والثاني

نال فريق فورد المركزين الأول والثاني بعد مرحلة تاسعة من سباق رالي دكار في صحراء السعودية، فيما تراجع سائق فريق داسيا والفائز خمس مرات باللقب، القطري ناصر العطية، إلى المركز الثالث.

من السباق في صحراء السعودية، الثلاثاء (Gettyimages)

تصدر الإسباني ناني روما ترتيب رالي دكار الثلاثاء، متقدما على مواطنه كارلوس ساينز لينال فريق فورد المركزين الأول والثاني، وذلك بعد مرحلة تاسعة صعبة بالنسبة لبعض المتصدرين في صحراء السعودية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتراجع المتصدر السابق وسائق فريق داسيا والفائز خمس مرات باللقب، ناصر العطية، إلى المركز الثالث لكنه لا يزال متأخرا بفارق دقيقة و10 ثوان فقط عن روما، بينما يحتل الجنوب إفريقي هينك لاتيجان من تويوتا المركز الرابع ويحتاج إلى تعويض خمس دقائق أخرى.

وقال روما، الذي تصدر رالي دكار آخر مرة قبل 12 عاما عندما فاز "تعرضت لثلاثة ثقوب في الإطارات اليوم، لكنني أعتقد أن الجميع واجهوا مشكلات. نحن متفائلون لوجودنا هنا".

وأضاف ساينز إنه كان من الصعب إيجاد الطريق في مرحلة ما، حيث سلكت السيارات طريقا مختلفا عن الدراجات ولم تعد هناك مسارات يمكن اتباعها.

ووصف لاتيجان الأمر بأنه "يوم كارثي بعض الشيء" بعد أن ضل طريقه، وتعرض لثقب في الإطار وكسر في الزجاج الأمامي، وفقدان نظام التوجيه المعزز.

وقال "كنت أقود السيارة بدون نظام التوجيه المعزز، وهو أمر صعب للغاية في هذه السيارات لأن الإطارات كبيرة جدا، لذا يجب أن يكون لديك قوة هائلة حتى تتمكن من إدارة الإطارات".

وأضاف "ثم تعرضنا لمزيد من الثقوب في الإطارات، وضللنا الطريق، واصطدمنا بتلك الشجيرة بسبب الغبار الذي خلفه سيب (لوب) مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي. لذلك اضطررنا للتوقف وأكملنا تكسير الزجاج الأمامي للخارج لأنني لم أستطع الرؤية من داخل السيارة، وارتديت نظارات واقية وواصلت السير".

وفاز سائق تويوتا البولندي إريك جوتشال (21 عاما)، والذي لا ينتمي إلى فريق مصنع تويوتا، بالمرحلة التي يبلغ طولها 410 كيلومترات من وادي الدواسر إلى المخيم الليلي الخاص بالمتسابقين، والتي تشكل النصف الأول من مرحلة الماراثون.

وأنهى السباق متقدما بسبع دقائق على عمه ميخال، الذي كان أيضا ضمن فريق إنرجيلانديا، بينما احتل والده ماريك المركز 31.

وحقق الأسترالي توبي برايس، الفائز مرتين برالي دكار للدراجات النارية، المركز الثالث في المرحلة لصالح فريق تويوتا.

وتلقى ساينز (63 عاما) عقوبة دقيقة و10 ثوان بسبب السرعة الزائدة، وأنهى المرحلة في المركز السابع متقدما على معظم منافسيه، بما في ذلك روما الذي احتل المركز الثامن.

ويتأخر الفائز برالي دكار أربع مرات الآن بفارق 57 ثانية عن روما، الذي فاز أيضا باللقب على دراجة نارية في عام 2004.

وخسر السويدي ماتياس إكستروم، الذي كان يحتل المركز الثاني في الترتيب العام مع فريق فورد، الكثير من الوقت بسبب خطأ في الملاحة، وتراجع إلى المركز الخامس بفارق 11 دقيقة و19 ثانية عن المتصدر.

أما لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات مع فريق داسيا، فقد حل سادسا.