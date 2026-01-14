فليك: ألونسو مدرب واعد رغم رحيله عن ريال مدريد

أشاد مدرب فريق برشلونة، هانزي فليك، بالمدرب شابي ألونسو على الرغم من قرار ريال مدريد الاستغناء عنه عقب خسارته 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة. وقال إنه يملك مستقبلاً كبيراً رغم رحيله عن ريال مدريد.

وقال فليك في مؤتمر صحافي قبيل مباراة فريقه أمام راسينغ سانتاندر في دور الـ16 من كأس إسبانيا، المقررة الخميس، إنه "علينا الاستمرار، وعلينا التفكير فيما يمكننا تحسينه، لكنه مدرب رائع ولديه مستقبل كبير أيضا".

ولم تدم مسيرة ألونسو، الفائز بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن في عام 2024 دون التعرض لأي هزيمة، سوى ثمانية أشهر على رأس "ميرينغي"، غير أن فليك رأى بأن لاعب وسط ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق سيلعب قريبا دورا كبيرا.

وأوضح فليك قائلا إن "هذه كرة القدم وليس الأمر من شأني، لكن ما يمكنني قوله هو أن لدي علاقة جيدة جدا مع شابي".

وأضاف أنه "التقيت به في ليفركوزن عندما كنت مدرب المنتخب الألماني، وبقيت دائما على تواصل معه. إنه مدرب رائع".

وتابع أن "هذه كرة القدم، علينا قبول هذه الأمور. أتمنى له كل التوفيق وأعتقد أنه سيحصل على مشروع جديد كبير له ولفريقه".

على المقلب الآخر، أكد فليك أن الوافد الجديد، البرتغالي جواو كانسيلو، المنضم من الهلال السعودي على سبيل الإعارة، قد يشارك في اللقاء المرتقب ضمن مسابقة الكأس.

وقال مدرب "بلوغرانا" إنه يأمل في الاستفادة من القدرات الهجومية لكانسيلو خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأشار إلى أن "جواو لاعب كرة قدم رائع، يمتلك الكثير من الجودة في الهجوم، وهذا ما نحتاجه".

وختم فليك حديثه بالقول إنه "عندما يكون الخصم متكتلا في مناطقه، علينا اختراق دفاعه، ونحتاج إلى الجودة، وهو خيار جيد لذلك".