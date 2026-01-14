لوهافر يتعاقد مع المغربي سفيان بوفال

فريق لوهافر الفرنسي لكرة القدم، يضم الدولي المغربي سفيان بوفال حتى نهاية الموسم، بعد إنهاء عقده مع سان جيلواز البلجيكي.

أعلن نادي لوهافر، صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع الدولي المغربي سفيان بوفال حتى نهاية الموسم الحالي.

ورحّب النادي الفرنسي بلاعبه الجديد البالغ من العمر 32 عامًا، موضحًا في بيان رسمي أن بوفال سيرتدي القميص رقم 17، ومؤكداً تطلعه للاستفادة من خبراته في قادم الجولات.

ويملك بوفال مسيرة احترافية طويلة، بدأها في أنجيه ثم تألق مع ليل، قبل أن ينتقل إلى عدة أندية خارج فرنسا، من بينها ساوثمبتون الإنجليزي، وسلتا فيغو الإسباني، والريان القطري، وصولاً إلى سان جيلواز البلجيكي، الذي أنهى عقده معه مؤخرًا.

وعلى الصعيد الدولي، خاض بوفال 46 مباراة مع المنتخب المغربي، وكان من ركائز "أسود الأطلس" في مونديال 2022 الذي شهد إنجاز الوصول إلى نصف النهائي.

وكان اسم بوفال قد ارتبط مؤخرًا بإمكانية الانضمام إلى نادي الوداد المغربي، إلا أن لوهافر حسم الصفقة لصالحه، فيما يُتوقع أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق أمام رين، الأحد المقبل، ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي.