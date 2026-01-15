ساديو ماني: أخوض آخر نهائي لي في كأس أمم إفريقيا

أكد ساديو ماني، لاعب المنتخب السنغالي لكرة القدم، أنه سيخوض آخر نهائي له في كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى نهاية مشاركاته في البطولات القارية.

وأشار موقع "إفريكا سوكر" إلى أن ماني، الذي يلعب لفريق النصر السعودي، تقمص دور البطولة بعدما سجل هدف منتخب بلاده الوحيد أمام المنتخب المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا بالمغرب.

وبعد التعادل سلبيا في الشوط الأول، تمكن اللاعب السابق لفريق ليفربول من تسجيل هدف الفوز لفريقه.

وأعلن ماني، الذي حصل على جائزة رجل المباراة، في تصريحاته لشبكة "أر تي إس" أنه سيخوض آخر نهائي له في كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى نهاية مشاركاته في البطولات القارية.

وقال عقب المباراة: "سأكون سعيدا أن أخوض آخر مباراة نهائية لي في كأس أمم إفريقيا".

ويلتقي المنتخب السنغالي ونظيره المغربي على ملعب مولاي عبد الله يوم الأحد المقبل.

وبينما يودع نجم بايرن ميونخ السابق، منافسات كأس أمم إفريقيا، يمكن أيضا أن ينهي مسيرته مع المنتخب السنغالي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وفاز ماني ببطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب السنغالي للمرة الأولى في تاريخه عام 2021.

وتأهل المنتخب السنغالي لنهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث وصل لنهائي نسخة 2002 وخسر أمام المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح، ثم نهائي 2019 وخسر أمام الجزائر بهدف نظيف، وجاء لقبه الوحيد في 2021 عندما فاز على المنتخب المصري بركلات الترجيح.