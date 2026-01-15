كأس أمم إفريقيا: السنغال تنهي مسيرة مصر وماني يتغلب على محمد صلاح

حاول حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، تعديل النتيجة بالتخلي عن حذره الدفاعي والدفع بعدد من أوراقه الهجومية أمثال أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وصلاح محسن، لكن الوقت لم يسعفهم لإدراك التعادل.

أنهى المنتخب السنغالي مسيرة نظيره المصري عند الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المغرب 2025، بعدما تغلب عليه بهدف، الأربعاء، على الملعب الكبير بطنجة.

ونجح "أسود التيرانغا" في فرض سيطرتهم الكاملة على مجريات اللقاء، وحاصروا منتخب "الفراعنة" في منتصف ملعبه سعيا لتسجيل هدف مبكر، ولاحت لهم العديد من الفرص التي تحطمت أمام صلابة الدفاع المصري.

في المقابل، لم يشهد الشوط الأول أي خطورة تذكر على مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، في ظل الرقابة اللصيقة التي تم فرضها على محمد صلاح وعمر مرموش، اللذين افتقدا الدعم الهجومي من زملائهما.

وفي الشوط الثاني، واصل السنغاليون تفوقهم ونجحوا في خطف هدف الفوز بالدقيقة 78 عن طريق النجم ساديو ماني الذي سدد كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن في الزاوية اليمنى للحارس محمد الشناوي.

وحاول حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، تعديل النتيجة بالتخلي عن حذره الدفاعي والدفع بعدد من أوراقه الهجومية أمثال أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وصلاح محسن، لكن الوقت لم يسعفهم لإدراك التعادل.

بهذه النتيجة تأهل منتخب السنغال بقيادة مدربه بابي تياو إلى النهائي المقرر الأحد المقبل على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، لمواجهة الفائز من لقاء المغرب ونيجيريا الذي يقام لاحقا، فيما يلعب منتخب مصر، السبت، مع الخاسر على المركز الثالث.

ويستضيف المغرب النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988، في الفترة من 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وحتى 18 كانون الثاني/ يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا.