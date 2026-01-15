مبابي يعود إلى التدريبات الجماعية بعد الإصابة

عاد النجم الفرنسي ليستأنف التدريب مع زملائه في ريال مدريد، بعد إصابة في الركبة. ويعود مبابي في وقت حساس للنادي الملكي، بعد إقالة مدربه تشافي ألونسو، وإقصاء الفريق من كأس إسبانيا.

عاد النجم الفرنسي الدولي، كيليان مبابي، اليوم الخميس، إلى التدريبات الجماعية لنادي ريال مدريد، وهو ما يمثل دفعة إيجابية للمدرب الجديد، ألفارو أربيلوا بعد الصدمة المدوية التي تلقاها الفريق بالإقصاء من كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام ألباسيتي بنتيجة (3-2)، مساء الأربعاء.

وغاب قائد المنتخب الفرنسي عن مواجهة النادي الملكي أمام ألباسيتي، بعد أن اكتفى بإجراء التدريبات الفردية خلال الأيام الماضية، ليعود الآن إلى التدريبات الجماعية، استعدادا للمواجهات المقبلة.

وشارك مبابي في جزء بسيط من التدريبات الجماعية، رفقة أوريليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، في حين خاض اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الكأس تدريبات استشفائية. هذا ولا يزال فيرلاند ميندي ينتظر الضوء الأخضر للعودة.

وتأتي عودة مبابي في وقت حساس للنادي الملكي، الذي يعيش مرحلة انتقالية، عقب إقالة المدرب، تشابي ألونسو بعد 6 أشهر فقط من توليه المهمة، وتعيين مدرب الفريق الرديف، أربيلوا بدلا منه.

ويتطلع الفريق، الذي شارك معه مبابي بديلا لدقائق معدودة، خلال الخسارة أمام برشلونة (3-2)، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، إلى رد فعل قوي يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني أمام ليفانتي، قبل المواجهة المرتقبة أمام موناكو، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، لتعويض البداية المتعثرة لأربيلوا، وتجاوز خيبة الأمل المحلية.