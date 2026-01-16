برشلونة يتأهل إلى ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا

برشلونة، حامل اللقب، يبلغ الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه راسينغ سانتاندير بهدفين دون رد، مساء أمس الخميس، على ملعب "إل ساردينيرو"، في ختام منافسات دور الـ16 من المسابقة.

بلغ فريق برشلونة، حامل اللقب، الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه راسينغ سانتاندير بهدفين دون رد، مساء أمس الخميس، على ملعب "إل ساردينيرو"، في ختام منافسات دور الـ16 من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وانتظر الفريق الكاتالوني حتى الدقيقة 66 عندما سجل فيران توريس هدف التقدم بعد أن تسلم تمريرة من زميله فيرمين لوبيز ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل، ونجحوا بالفعل في هز شباك برشلونة مرتين في الدقائق الأخيرة لكن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل، وأنقذ خوان غارسيا، حارس برشلونة، مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد من مانيكس لوزانو في الدقيقة 4+90.

وفي الدقيقة 5+90، حسم لامين جمال نتيجة الفوز لصالح برشلونة بتسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة عرضية من البرازيلي رافينيا، بعد هجمة مرتدة سريعة، ليطلق بعدها حكم اللقاء صفارة نهاية المباراة.