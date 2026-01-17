كأس أمم إفريقيا: ماذا يقول مدرب المغرب ونظيره السنغالي قبيل النهائي المنتظر؟

مدرب المغرب: "السنغال ستكون حاضرة غدا، سواء مع الجمهور أو بدونه. وسيكونون أقوياء. آمل فقط ألا يكون لديهم إفراط في الثقة. لن تكون المباراة سهلة على أي طرف. سنكون واثقين، وهم أيضا".

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، السبت، أن أسود الأطلس أمام "الخطوة الأكثر صعوبة"، لتحقيق حلم التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الأولى منذ 50 عاما.

تغطية متواصلة على قناة" موقع عرب 48" في "تليغرام"

وقال في مؤتمر صحافي، عشية المباراة النهائية أمام السنغال: "كنا نحلم بالوجود هنا في المؤتمر الصحافي في 17 كانون الثاني/يناير منذ عامين، وأنا سعيد جدا بخوض هذا النهائي على أرضنا، إنه حلم كل مدرب. الآن نحن أمام المباراة الأخيرة، والخطوة الأكثر صعوبة لتحقيقه".

وأضاف قائلا "السنغال تملك مدربا رائعا، ومنتخبا مميزا. بلغوا ثلاث نهائيات في أربع نسخ، نحن الآن نلعب على أرضنا، ومنذ إقصائنا في ساحل العاج ونحن نفكر في تسجيل اسمنا في التاريخ، وهو ما نسعى إلى تحقيقه. ستكون مباراة جيدة لإفريقيا، وللاتحاد الإفريقي".

وأوضح الركراكي، الذي خاض النهائي لاعبا عام 2004 عندما خسر المغرب أمام تونس المضيفة، أن "إدارة المشاعر والضغوطات كانت مهمة منذ البداية. الدقائق الـ25 الأولى أمام تنزانيا كان يمكن أن تكلفنا غاليا، لكننا بعد ذلك لعبنا متحررين، وتحكمنا في المواجهتين؛ أمام الكاميرون، ونيجيريا. يجب أن نخوض هذه المباراة النهائية، ونستمتع بها، ونفوز بالكأس".

وقال "السنغال ستكون حاضرة غدا، سواء مع الجمهور أو بدونه. وسيكونون أقوياء. آمل فقط ألا يكون لديهم إفراط في الثقة. لن تكون المباراة سهلة على أي طرف. سنكون واثقين، وهم أيضا".

وأشار إلى أن المغرب "لعب نصف ساعة إضافية في نصف النهائي، لكن لدينا مجموعة مكتملة. إذا كان أحد اللاعبين سيشعر بالتعب، فلن يستسلم غدا. الجميع يريد أن يصنع التاريخ. وإذا بدا بعد بضع دقائق أن بعضهم ليس في أفضل حال، فهناك آخرون على دكة البدلاء سيدخلون للقيام بالمهمة على أفضل وجه".

وشدد على أن الفوز "هدف بلد بأكمله، لكنها تبقى مجرد كرة قدم. أحاول تغيير العقليات. هدفنا هو العودة (إلى النهائي) بعد عامين وأربع سنوات، وأن نحافظ على الاستمرارية. يجب أن نعود للعمل الشاق ابتداء من اليوم التالي للنهائي، أيًّا كانت النتيجة".

"جماهيرنا وصلت إلى القمة"

وتابع "نحن فريق من الفائزين. سنخوض المباريات في الـ90 دقيقة، لا قبلها ولا بعدها. جماهيرنا وصلت إلى قمة تشجيعاتها. أريد أن يشعر السنغال أن هذا ليس ملعب الشهداء (حيث انتصرت السنغال على جمهورية الكونغو الديمقراطية)".

وأوضح "القدوم لهزيمتنا في المغرب أمر بالغ الصعوبة. الكاميرون أدركت ذلك، وكذلك نيجيريا. هذا ليس ملعب بايرن، ولا بارك دي فرانس، ولا مارسيليا. سيحتاج السنغال إلى فريق قوي جدا ليتمكن من هزيمتنا على أرضنا".

وعن احتمال تأثر العلاقات الأخوية بين البلدين، بسبب احتجاج على بعض الاختلالات التنظيمية، قال الركراكي "سنبقى أشقاء حتى بداية المباراة، وبعد الصافرة النهائية لن تتغير العلاقات بين البلدين، سواء بالفوز أو بالخسارة. إذا خسرنا غدا فسوف نهنئ السنغاليين، وإذا حدث العكس، فأعتقد أن السنغاليين سيقومون بذلك".

وقال جناح باير ليفركوزن الألماني، إلياس بن الصغير "نحن سعداء جدا بوصولنا إلى النهائي. في سن العشرين، عندما أرى اللاعبين القدامى يبكون، أعلم أن الأمر مهم بالنسبة لهم وللبلاد، وسنبذل كل ما في وسعنا. بدأتُ كأس الأمم الإفريقية قبل أقل من عامين، عندما انضممتُ إلى المجموعة، بعد وقت قصير من الهزيمة أمام جنوب إفريقيا. عملنا بكل ما نملك من قوة وروح للوصول إلى هذا النهائي، ونريد المزيد، وسنفعل كل شيء لتجاوز العقبة الأخيرة".

تصريحات مدرب السنغال

ومن جهته، نوّه مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم، باب تياو، السبت، بأن المباراة النهائية المقررة الأحد أمام نظيره المغربي المضيف في كأس الأمم الإفريقية "ينتظرها الجميع".

وقال تياو، عشية المواجهة الأولى بين أسود التيرانغا، وأسود الأطلس في تاريخ مشاركاتهما في البطولة القارية "نتمنى أن تكون حفلا إفريقيا، ونهائيا جميلا. ستكون المباراة صعبة أمام فريق مغربي سيُظهر كل ما لديه، وهو ما سنفعله نحن كذلك. لن تكون الأمور سهلة لنا ولا لهم، ونحن مصرّون على العودة بالكأس إلى دكار. سنلعب بطريقتنا، وسنقدم أقصى ما لدينا".

وأضاف أن "المغرب وصل بفضل عمله، ويجب أن نحييه. ليس من السهل بلوغ النهائي أمام جمهوره. لكنهم غدا سيكونون في مواجهة أسود جائعة لوضع نجمة ثانية على قميصها".

وتابع قائلا "المرشح هو المغرب، فهم في صدارة تصنيف الفيفا (إفريقيًّا). يجب تهنئتهم. لكن أفضل منتخب يبقى مِصر؛ بفضل ألقابه السبعة. إنه نهائي يحلم به الجميع. لقد استعددنا لخوض هذه المباراة، وجعل الاحتفالية أجمل".

وأردف قائلا "اللعب ضد البلد المنظم ليس بالأمر السهل. سيكون الضغط هائلا في اللعب أمام الجماهير المغربية، لكننا سنكون 11 لاعبا ضد 11 على البساط الأخضر، والملعب سيقول كلمة الفصل".

وعلق تياو على بيان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بشأن ترتيبات تنظيم المباراة النهائية قائلا "لا يجب أن تدفعنا رهانات كرة القدم إلى القيام ببعض الأمور، فنحن نملك لاعبين عالميين. تنظيم البطولة رائع، ويجب أن تُختتم بشكل جيد. لكن ما حدث غير طبيعي. كان لاعبو فريقي في خطر، ولا نرغب في أي مشكلة بين بلدين شقيقين"، في إشارة إلى اجتماع الجماهير حول فريقه لدى وصوله إلى محطة القطار.

وأضاف مبيّنا "كان لا بد من الحديث عن الوضع، كنا بحاجة إلى ذلك. هذا ليس انتقادا، بل مجرد ملاحظة. شكرا جزيلا للمغرب على هذا التنظيم الرائع، الذي رفع مستوى كأس الأمم الإفريقية".

وكان الاتحاد السنغالي قد أصدر بيانا، الجمعة، أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء "رصد عدة اختلالات في التحضيرات للمباراة النهائية"، أبرزها "غياب واضح لتدبيرات أمنية مناسبة، عند وصول بعثة السنغال إلى محطة القطار في العاصمة الرباط؛ ما عرّض اللاعبين، والجهاز الفني للازدحام، ولمخاطر لا تتوافق مع معايير بطولة بهذا الحجم، ومستوى نهائي قاري".

ولم يفوت المدرب السنغالي فرصة الإشادة بمشوار المغرب، ومكانته على الساحة الدولية، مذكّرا بإنجازه في كأس العالم 2022 بقطر، إذ قال"المغرب بلغ نصف نهائي المونديال، وهو إنجاز رائع ساهم في رفع مستوى كرة القدم الإفريقية. أهنئهم على أدائهم الأخير، بما في ذلك الفوز بكأس العالم تحت 20 سنة".

خاتما كلامه بقوله "سنحافظ على مبادئنا، ونحن مستعدون ومصممون".

وفي تصريح لمدافع ليون الفرنسي، موسى نياكاتيه، قال إن بلوغ السنغال النهائي الثالث في أربع سنوات "يُظهر ثبات كرة القدم السنغالية".

وأضاف "نحن سعداء جدا بذلك، إنه أمر قوي واستثنائي، خاصة مع مستوى المنافسين. لم يكن بالأمر السهل، بل عمل طويل الأمد. الوصول إلى نصف النهائي أصبح الحد الأدنى بالنسبة للسنغال، لكننا فزنا مرة واحدة فقط، ويجب أن نصحح ذلك غدا".

وأضاف "نتحلى بالاحترام. هذا ما تربينا عليه دائما في السنغال. نحن نحترم خصومنا، ونلعب وفقا لقدراتنا. نحن دولتان شقيقتان، ولا يجب أن نفسد ذلك بسبب الساعات الـ48 الأخيرة".